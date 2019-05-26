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26 травня 2019, неділя, 11:54 9
Європа 2019-05-26T12:01:22+03:00
Українські Новини
В ЄС проходять вибори нового Європарламенту

В ЄС проходять вибори нового Європарламенту

Европарламентю. Фото: grushevskogo5.com
Европарламентю. Фото: grushevskogo5.com

У неділю, 26 травня, громадяни 21 країни Євросоюзу голосують на виборах в Європейський парламент.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Європейські вибори є найбільшими у світі за кількістю виборців після Індії. Понад 420 млн людей у країнах ЄС мають право обирати 751 члена парламенту.

В неділю своїх представників обирають громадяни 21 країни союзу. Виборці у 7 країнах – Нідерландах, Великій Британії, Ірландії, Чехії, Латвії, Мальті та Словаччині – вже проголосували у попередні дні.

Дільниці почали працювати о 7 годині ранку у східних державах блоку. Голосування триватиме до 23:00, коли зачиняться дільниці в Італії.

Євродепутатів обирають за пропорційною системою, а далі депутати від партій різних держав об’єднуються у партійні групи.

За прогнозами соціологічних опитувань, правий євроскептичний фланг парламенту може суттєво зрости, натомість центристські партії зменшать представництво. Праві популісти лідирують в опитуваннях двох з чотирьох найбільших країн-членів - Італії та Британії, яка виходить з Євросоюзу. Також вони претендують на перемогу у Франції.

Втім, несподівані результати теж можливі. Наприклад, у Нідерландах перемогу прогнозували популістам, та лідерами, згідно з екзит-полом, стали проєвропейські партії. В Ірландії, за результатами екзит-полу, теж лідирують проєвропейські партії.

Перший агрегований прогноз складу Європейського парламенту можна очікувати незабаром після 21:15 за Києвом.

Нагадаємо, скандальний глава Каталонії Пучдемон балотувався в Європарламент.

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