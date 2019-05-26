У Рівненській області начальник управління Держархбудінспекції попався на хабарі в 0,4 млн гривень

Правоохоронці затримали начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області за підозрою в отриманні 400 тис. гривень хабара.\r\nПро це йдеться в повідомленні Військової прокуратури Західного регіону, передають Українські Новини.\r\n"...Задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди від представника приватного підприємства начальником управління Держархбудінспекції в Рівненській області за посередництва іншої особи. Хабар у розмірі 400 тис. гривень призначався за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та непроведення перевірок на об'єкті будівництва. Зазначені кошти перераховані на розрахунковий рахунок "підконтрольного" зловмисникам іншого приватного підприємства", - йдеться в ньому.\r\nПроводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київі депутат облради попався на хабарі у $5 тис.\r\nРаніше на Київщині заступника прокурора попався на хабарі.\r\n16 листопада 2018 року правоохоронці затримали голову управління Держархбудінспекції в Херсонській області за підозрою в отриманні 4,5 тис. доларів хабара.\r\n