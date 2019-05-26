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26 травня 2019, неділя, 11:25 11
Силові структури 2019-05-26T12:30:02+03:00
Українські Новини
У Рівненській області начальник управління Держархбудінспекції попався на хабарі в 0,4 млн гривень

У Рівненській області начальник управління Держархбудінспекції попався на хабарі в 0,4 млн гривень

Хабар чиновнику. Фото: vpzhr.gp.gov.ua
Хабар чиновнику. Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Правоохоронці затримали начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Рівненській області за підозрою в отриманні 400 тис. гривень хабара.

Про це йдеться в повідомленні Військової прокуратури Західного регіону, передають Українські Новини.

"...Задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди від представника приватного підприємства начальником управління Держархбудінспекції в Рівненській області за посередництва іншої особи. Хабар у розмірі 400 тис. гривень призначався за нестворення штучних перешкод у здійсненні підприємницької діяльності у сфері будівництва та непроведення перевірок на об'єкті будівництва. Зазначені кошти перераховані на розрахунковий рахунок "підконтрольного" зловмисникам іншого приватного підприємства", - йдеться в ньому.

Проводяться першочергові слідчі дії, а також обшуки за місцем проживання фігурантів справи.

Як повідомляли Українські Новини, Київі депутат облради попався на хабарі у $5 тис.

Раніше на Київщині заступника прокурора попався на хабарі.

16 листопада 2018 року правоохоронці затримали голову управління Держархбудінспекції в Херсонській області за підозрою в отриманні 4,5 тис. доларів хабара.

 

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