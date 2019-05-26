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26 травня 2019, неділя, 09:45 18
Події 2019-05-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
На День Києва у столичному парку згоріли трибуни волейбольного поля

На День Києва у столичному парку згоріли трибуни волейбольного поля

У неділю, 26 травня, в парку Муромець загорілися трибуни і підсобні приміщення волейбольного поля. За словами очевидців, вогонь поширився по всьому будівель дуже швидко. Жар був такий сильний, що всі спроби боротися з вогнем до приїзду рятувальників виявилися марними.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 4:20. Про це повідомляє Інформатор.

Як повідомили очевидці, займання в трибунах і підсобних приміщеннях волейбольного поля в парку Муромець відбулося практично миттєво. Вогонь швидко поширився майже на всі будови. Жар був такий сильний, що всі спроби працівників боротися з вогнем до приїзду рятувальників виявилися марними. У прибулих на місце події рятувальників ДСНС пішло близько 40 хвилин на повну ліквідацію пожежі. Представники компанії, якій належить волейбольне поле, сказали, що вони не виключають можливість підпалу проте, слід дочекатися результатів експертизи.

Внаслідок спалаху, більша частина трибун та підсобки повністю згоріли. На місці працювали бригади рятувальників ДСНС. Деталі та причини виникнення пожежі встановить слідство.

Пожежа у парку Муромець. Фото: Інформатор. Пожежа в парку Муромець. Фото: Інформатор.

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