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25 травня 2019, субота, 17:24 6
Політика 2019-05-25T17:34:19+03:00
Українські Новини
МЗС направив Росії ноту протесту через візит Володіна до Криму

МЗС направив Росії ноту протесту через візит Володіна до Криму

Міністерство закордонних справ надіслало ноту протесту Міністерству закордонних справ Росії у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом голови Державної думи Росії В'ячеслава Володіна до анексованого Криму 24 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом 24 травня 2019 голови Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації В. Володіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією Криму і міста Севастополь... У зв'язку з черговою міжнародно-протиправною діяльністю російської сторони в МЗС РФ надіслана ​​нота протесту", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, Україна продовжує вважати поїздки російських чиновників у тимчасово окупований Росією Крим і Севастополь грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім цього, зазначається, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, в тому числі Статут Організації Об'єднаних Націй, резолюції Генеральної асамблеї ООН, зобов'язання Росії щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів, учасниками яких є Україна і Росія.

Як повідомляли Українські Новини, новий санкційний список від 19 березня 2019 року проти 848 фізичних і 294 юридичних осіб потрапив колишній заступник керівника Адміністрації Путіна В'ячеслав Володін.

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