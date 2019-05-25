МЗС направив Росії ноту протесту через візит Володіна до Криму

Міністерство закордонних справ надіслало ноту протесту Міністерству закордонних справ Росії у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом голови Державної думи Росії В'ячеслава Володіна до анексованого Криму 24 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з черговим неузгодженим з Україною візитом 24 травня 2019 голови Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації В. Володіна до тимчасово окупованої Російською Федерацією Криму і міста Севастополь... У зв'язку з черговою міжнародно-протиправною діяльністю російської сторони в МЗС РФ надіслана ​​нота протесту", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, Україна продовжує вважати поїздки російських чиновників у тимчасово окупований Росією Крим і Севастополь грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім цього, зазначається, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, в тому числі Статут Організації Об'єднаних Націй, резолюції Генеральної асамблеї ООН, зобов'язання Росії щодо двосторонніх і багатосторонніх договорів, учасниками яких є Україна і Росія.

Як повідомляли Українські Новини, новий санкційний список від 19 березня 2019 року проти 848 фізичних і 294 юридичних осіб потрапив колишній заступник керівника Адміністрації Путіна В'ячеслав Володін.