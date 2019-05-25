Бойко закликав опозицію об'єднуватися

Заради подолання викликів, які стоять перед Україною, опозиція повинна об'єднатися.

Про це засновник ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ, народний депутат Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю, 24 травня, коментуючи можливість об'єднання опозиційних сил, повідомляється на сайті Опозиційної платформи – За життя.

"Ми готові до об’єднання. Розкол в ОПОЗИЦІЙНОМУ БЛОЦІ, який стався в листопаді минулого року – не нами був ініційований, це була ініціатива бізнес-крила фракції. Проте ми готові до об’єднання, тому що сьогодні, як ніколи, виборці вимагають від нас об’єднання задля вирішення ключових для людей і країни проблем. І заради цього ми відкинемо всі амбіції і будемо об’єднуватися", – підкреслив Юрій Бойко.