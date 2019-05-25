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25 травня 2019, субота, 14:27 10
Суспільство 2019-05-25T15:30:01+03:00
Українські Новини
Кличко під час ранкової пробіжки привітав киян з Днем міста

Кличко під час ранкової пробіжки привітав киян з Днем міста

Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

У подарунок до Дня міста кияни отримають новий пішохідний міст.

Про це у своєму Twitter повідомив мер Києва Віталій Кличко. Відео з привітанням киян голова КМДА записав під час ранкової пробіжки.

"Ідемо зараз Алеєю художників. Це стає дійсно київським Монмартром –багато митців продають тут свої роботи. Незабаром ми відкриваємо пішохідний міст, який може стати сполученням для того, щоб туристи приходили на цю вулицю", –пояснив мер Києва.

Віталій Кличко також зазначив, що нещодавно на Алеї художників пройшла реконструкція – зона для прогулянок була вимощена деревом, щоб киянам та туристам було приємніше ходити. А у День Києва відбудеться відкриття пішохідного мосту від Володимирської гірки до парку "Хрещатий", що зробить Алею художників ще привабливішою для туристичного маршруту столиці.

Нагадаємо, до Дня Києва міська влада підготувала 26 різноманітних спортивних, мистецьких і благодійних подій, а родзинкою свята стане концерт легендарного гурту "Space" Дідьє Маруані у супроводі симфонічного оркестру та хору Національної оперети України. До програми також увійшли два проекти – переможці Громадського бюджету: Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості "Сонячний каштанчик" і Фестиваль "Radiodayfreeopenair".

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