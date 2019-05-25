У Запоріжжі в квартирі влаштували підпільний цех з переробки зброї на бойову

Цех по переробці дозволеного зброї в бойове.

Цех по переробці дозволеного зброї в бойове.

Співробітники Національної поліції 24 травня виявили та ліквідували підпільний цех з переробки дозволеного зброї на бойову і ремонту вогнепальної зброї в Олександрівському районі Запоріжжя.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіціі в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, цех знаходився прямо в квартирі раніше судимого 43-річного чоловіка на вул. Незалежної України.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили зброю з ознаками переробленя: пістолет Perfecta, пістолет без маркування, револьвер "Сафарі", а також глушник, 5 запалів і 38 заглушок від гранат Ф-1, 150 грамів пороху.

Крім того, вилучено магазини для автомата і пістолетів різних моделей, інші комплектуючі до зброї, гільзи від патронів різного калібру, прилад для зміни серійних номерів зброї, інструменти для переробки.

Все вилучене надіслано на експертизу до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Підозрюваного затримано, правоохоронці мають намір просити суд обрати йому запобіжний захід.

Ведеться досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Цех по переробці дозволеного зброї в бойове.

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