У Запоріжжі в квартирі влаштували підпільний цех з переробки зброї на бойову

Співробітники Національної поліції 24 травня виявили та ліквідували підпільний цех з переробки дозволеного зброї на бойову і ремонту вогнепальної зброї в Олександрівському районі Запоріжжя.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби управління Нацполіціі в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, цех знаходився прямо в квартирі раніше судимого 43-річного чоловіка на вул. Незалежної України.\r\nПід час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили зброю з ознаками переробленя: пістолет Perfecta, пістолет без маркування, револьвер "Сафарі", а також глушник, 5 запалів і 38 заглушок від гранат Ф-1, 150 грамів пороху.\r\nКрім того, вилучено магазини для автомата і пістолетів різних моделей, інші комплектуючі до зброї, гільзи від патронів різного калібру, прилад для зміни серійних номерів зброї, інструменти для переробки.\r\nВсе вилучене надіслано на експертизу до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.\r\nПідозрюваного затримано, правоохоронці мають намір просити суд обрати йому запобіжний захід.\r\nВедеться досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).\r\n\r\nЦех по переробці дозволеного зброї в бойове.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Кривому Розі підпільно виробляли тонни вибухівки та боєприпасів.