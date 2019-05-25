Правоохоронні органи зацікавилися нардепом від БПП з Кривого Рогу

Діяльність депутата ВРУ від БПП Костянтина Усова, обраного по 33 одномандатному округу (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) викликала інтерес правоохоронних органів, пише Політека з посиланням на Голос.

Протягом п’яти років, через фірми, підконтрольні Усову, з бюджету в офшор було виведено близько 30 млн гривень. Багатомільйонні підряди від державних структур отримували компанії-прокладки, кінцевим бенефіціаром яких є нардеп від БПП: ТОВ «Андарія Девелопмент Груп» (ЄДРПОУ 39288479), ТОВ «Акард» (ЄДРПОУ: 39993036), ТОВ «Аквітинія Пром» (ЄДРПОУ: 41587045) та інші. На даний момент за окремими фактами вже відкрито кримінальне провадження (Єдиний реєстр досудових розслідувань під номером №42019041690000003 від 18.01.2019 за статтями ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального Кодексу України).

На криворізьких громадських діячів і представників ЗМІ, які протягом каденції нардепа Усова намагалися привернути увагу до розкрадання бюджетних коштів, здійснюється фізичний і моральний тиск: зафіксовані численні випадки побиття, підпалів автомобілів і будинків, погрози близьким.

З ім’ям цього нардепа від партії Порошенка пов’язують і спроби фальсифікацій президентських виборів в Кривому Розі, а також найбрудніша кампанія з дискредитації Володимира Зеленського на його малій Батьківщині.

Як повідомляє Голос, штаб Усова займався розповсюдженням фейкової місцевої “Домашньої газети”, запускав чутки, клеїв листівки, роздавав комікси та інші “чорнуху. Весь Кривий Ріг був завішаний самоклейками. Після поразки Порошенка, Костянтин Усов був змушений перефарбуватися і дистанціюватися від БПП.

Зараз він знову спробує балотуватися в Кривому Розі в депутати ВР. Але чи захоче президент Зеленський, щоб від його рідного 95го кварталу (це 33 округ), в його рідному місті, в нардепи пройшов Усов? – задется питанням Голос.