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25 травня 2019, субота, 09:15 16
Події 2019-05-25T11:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві Lexus протаранив "Таврію" на Столичному шосе і зник з місця злочину

У Києві Lexus протаранив "Таврію" на Столичному шосе і зник з місця злочину

У суботу, 25 травня, в Києві на Кільцевій дорозі сталася аварія за участю автомобілів "Таврія" і Lexus. Водій іномарки "наздогнав" вітчизняний автомобіль, після чого той влетів у відбійник. Чоловік за кермом Lexus зник з місця події.

Пригода сталася близько 0:45. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія "Таврії", він з пасажиром в салоні, рухався по Столичному шосе в третьому ряду в бік станції метро "Видубичі". Приблизно за 800 метрів до "Видубичів" в їх машину ззаду на повному ходу влетів автомобіль Lexus. Удар був такої сили, що "Таврію"розвернуло на дорозі і відкинуло на відбійник. Водій Lexus не став чекати поліцію і зник з місця аварії. Від удару у Lexus відлетіла решітка радіатора і автомобільний номер "II 8888 ЇЇ".

На щастя, внаслідок аварії, ні водій, ні пасажир "Таврії" не постраждали, незважаючи на серйозні пошкодження, які отримав автомобіль. У машини зім'ята практично вся задня частина і розірвало бензобак, внаслідок чого пальне вилилося на дорогу. Водій підкреслив, що авто відновленню швидше за все не підлягає.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, "швидка" та слідчо-оперативна група. Деталі та винуватця ДТП встановить слідство.

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