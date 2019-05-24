У НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу через вибори

Перший заступник глави Ради НБУ Тимофій Милованов припустив, що Україні доведеться позичати кошти під 30% річних замість нинішніх 8-10% напередодні очікувань нової глобальної кризи і розкритикував дострокові вибори.

Криза провокується из-за зростання облікової кредитної ставки ФРС США, яка з 2015 року була збільшена в 5 разів.

За словами заступника глави Ради НБУ, дефолт "покладе" українські банки, а можливостей швидко запустити економіку немає.

"У світі є передчуття глобальної економічної кризи. Коли настане криза, вартість грошей для України зросте в рази. Зараз ми беремо під 8-10% в доларах, а будемо під 30%", - вважає перший заступник глави ради НБУ.

"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск обійдеться платникам податків в 300-400 мільйонів доларів. Чому? Тому що тепер доведеться позичати під інші відсотки", - йдеться в опублікованому повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародні резерви вперше за 5 років перевищили позначку в 20 млрд доларів

У лютому міжнародні резерви скоротилися на 2,9% до 20,2 млрд доларів, у порівнянні з міжнародними резервами в січні.