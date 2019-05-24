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24 травня 2019, пʼятниця, 21:10 12
Політика світу 2019-05-24T22:00:01+03:00
Українські Новини
Греція потрапила в Євросоюз з допомогою обману, - Жан-Клод Юнкер

Греція потрапила в Євросоюз з допомогою обману, - Жан-Клод Юнкер

Греція в 2001 році стала членом єврозони завдяки сфальсифікованим даним про економічні показники країни, які вона надала Евростату. Про це заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю BILD.

Він підкреслив. що валютний союз повинен бути "надійніший за шлюб", інакше ніхто не буде в нього вірити. Саме тому, зазначив Юнкер, перед тим, як приймати державу в єврозону, необхідно перевірити все набагато більш ретельно, ніж це робилося раніше.

Глава Єврокомісії виступив із звинуваченнями на адресу Афін у фальсифікації на шляху до єврозони. За його словами, країна потрапила в Євросоюз обманом.

"Правда в тому, що Греція в 2001 році стала членом єврозони після фальсифікації статистичних матеріалів", — заявив він.

Юнкер зізнався, що навіть через стільки років, як і раніше картає себе за те, що сталося. Він розповів, що, обіймаючи посаду міністра фінансів Люксембургу з 1989 по 2009 рік, виступав проти того, щоб оцінювати дані, що представляються державами, бралися незалежні європейські статистичні відомства. Тепер, зазначив він, Євростат може перевірити отриману інформацію.

"Європа в змозі вчитися на помилках", — констатироовал Юнкер.

Як повідомляли Ukranews, на початку лютого 2010 року Єврокомісія схвалила план уряду Греції щодо скорочення бюджетного дефіциту до загальноєвропейського рівня в 3% до кінця 2012 року. Кілька днів потому ЄС погодився допомогти Греції впоратися з дефіцитом бюджету, однак при цьому не вказувалися, які саме заходи готовий прийняти для цього Євросоюз.

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