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24 травня 2019, пʼятниця, 19:36 10
Азія 2019-05-24T22:00:03+03:00
Українські Новини
Вікторію Нуланд не впустили до Росії

Вікторію Нуланд не впустили до Росії

Російська Федерація відмовила у візі колишньому помічнику держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд. Про це повідомляє "Комерсант".

За даними видання, Нуланд просила російську візу для участі в закритій міжнародної конференції, організованої Російським радою з міжнародних справ, Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP) та Школи перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса (SAIS). Захід проходив у Москві 20-21 травня.

У Міністерстві закордонних справ РФ, Вікторію Нуланд внесли у "чорний список". Влада Росії здала його у відповідь на введення США персональних візових і фінансових санкцій щодо низки російських чиновників.

А раніше Мураєву заборонили в'їзд в РФ як завербованому СБУ агенту.

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