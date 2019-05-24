Вікторію Нуланд не впустили до Росії

Російська Федерація відмовила у візі колишньому помічнику держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторії Нуланд. Про це повідомляє "Комерсант".

За даними видання, Нуланд просила російську візу для участі в закритій міжнародної конференції, організованої Російським радою з міжнародних справ, Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP) та Школи перспективних міжнародних досліджень університету Джона Хопкінса (SAIS). Захід проходив у Москві 20-21 травня.

У Міністерстві закордонних справ РФ, Вікторію Нуланд внесли у "чорний список". Влада Росії здала його у відповідь на введення США персональних візових і фінансових санкцій щодо низки російських чиновників.

А раніше Мураєву заборонили в'їзд в РФ як завербованому СБУ агенту.