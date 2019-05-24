Українці в Facebook просять Зеленського повернути в Україну міжконфесійний мир

Для того, щоб повернути в Україну міжконфесійний світ, новому президенту країни Володимиру Зеленському слід скасувати антицерковні закони і не втручатися в справи Церкви.

Таку думку висловили користувачі Facebook, які взяли участь в опитуванні Центру інформації Української Православної Церкви на офіційній сторінці відділу в соцмережі.

Українцям запропонували висловити свою думку про те, якими повинні бути дії нового президента Володимира Зеленського, щоб в Україні утвердився міжконфесійний мир. Свої відповіді в коментарях розмістили користувачі Фейсбук з різних регіонів України, а також з-за кордону.

Більшість учасників опитування пропонують президенту Володимиру Зеленському запустити механізм повернення захоплених храмів УПЦ.

"Повернути рейдерськи захоплені православні храми, забезпечити охорону під час проведення православних свят. На законодавчому рівні закріпити боротьбу з релігійним екстремізмом і тероризмом проти віруючих України", - висловився Євген Мішук.

Такої ж думки дотримується і Тамара Самоличенко: "Повернути всі захоплені храми і припинити насильство".

При цьому Василь Маркович вважає, що головне для нового президента України – "не втручатися у справи Церкви".

"Щоб не чіпали Церкву, мені цього буде достатньо", - висловилася Ілона Шемшур.

Таку ж думку висловила і Руслана Малинова: "Церкви дати можливість займатися своєю справою, а у президента достатньо і своєї роботи".

Ігор Станішевський закликає нового президента "терміново припинити вплив всій вертикалі влади на Церкву", а "представники, що вже зазіхнули на святе покарати найжорстокішим чином".

Багато хто вважає за необхідне, щоб Володимир Зеленський притягнув до кримінальної відповідальності причетних до незаконних захоплень храмів. "Вимагати від правоохоронних органів притягнути до відповідальності посадових осіб та "активістів", винних у скоєнні злочинів на релігійному ґрунті", - пише Володимир Громов.

"Ввести кримінальну відповідальність за захоплення храмів! Обмежити роль політики в Церкві", - вважає Вікторія Духно.

"Публічно засудити риторику щодо "єдиної канонічної власної Церкви", гарантувати невтручання держави в церковні справи в майбутньому", - висловилася Ірина Мінакова.

Також українці просять Володимира Зеленського "стати справжнім гарантом Конституції".

"Президент України Володимир Зеленський повинен сам дотримуватися Конституції України і стати справжнім гарантом прав і свобод людини і громадянина", - написав Олександр Лапшин.

Такої ж думки дотримується і Тетяна Донченко: "Не порушувати Конституцію країни, де написано, що Церква відокремлена від держави".

Посилити кримінальну відповідальність за розпалювання релігійної ворожнечі пропонує новому президенту України Віктор Сопіга.

"Посилити відповідальність для тих, хто розпалює міжконфесійну ворожнечу в інформаційному просторі; закликає до захоплення храмів, монастирів та інших культових споруд; принижує гідність духовенства та віруючих; подає неправдиву інформацію про діяльність Церкви чи релігійної організації; сприяє зміні назви, статуту або реєстрації релігійної громади шляхом обману або підробки документів; перешкоджає здійсненню релігійних чи культових обрядів фізично або психологічно", - написав він.

Деякі користувачі, які брали участь в опитуванні, міжконфесійний мир в Україні безпосередньо пов'язують з закінчення війни на сході країни.

"Міжконфесійний мир може бути встановлений лише після закінчення військового протистояння на сході України, - написав Іван Ковалець. - На жаль, багатьом людям вже вселили, що Церква в цьому конфлікті - "по той бік барикад". Люди зможуть позбутися цих стереотипів тільки тоді, коли в країні настане світ. Тому якщо Зеленський не зробить реальних кроків до досягнення громадянського миру, йому буде важко досягти і міжконфесійного примирення".

Як повідомлялося, новий Президент України Володимир Зеленський знає про ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України.

Бажаючі можуть відповісти на питання "Що повинен зробити Президент Володимир Зеленський, щоб в Україні утвердився міжконфесійний мир?"на офіційній сторінці Центру інформації УПЦ в Фейсбук.

30 квітня у Феофанії Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій обговорив з новообраним Президентом України Володимиром Зеленським ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України. 22 квітня Митрополит Онуфрій у вітальному листі привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.