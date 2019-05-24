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24 травня 2019, пʼятниця, 19:44 161
Економіка 2019-05-24T22:00:02+03:00
Українські Новини
"ДТЕК Енерго" екомодернізує підприємства та підвищує енергонезалежність України, – операційний директор Нійнем

"ДТЕК Енерго" екомодернізує підприємства та підвищує енергонезалежність України, – операційний директор Нійнемяе

Компанія ДТЕК виконує взяті на себе зобов'язання щодо екологічної модернізації підприємств і підвищення енергетичної незалежності України.

Про це заявив операційний директор "ДТЕК Енерго" Тоомас Нійнемяе під час відвідування Придніпровської ТЕС, яка пройшла комплексну экомодернизацию.

"Наш проект з переведення Придніпровської ТЕС на газове вугілля – яскравий приклад того, як завдяки партнерства бізнесу і влади, а також грамотним інвестиціям, Україна може стати енергонезалежною, а промислові підприємства - більш безпечними для екології. Сьогодні Придніпровська ТЕС практично повністю працює на вітчизняному вугіллі, а завдяки встаналенню нового електрофільтра - викиди вугільного пилу в атмосферу будуть відповідати міжнародним європейським нормам", - зазначив операційний директор "ДТЕК Енерго" Тоомас Нійнемяе.

Будівництво електрофільтру дозволило знизити викиди пилу на енергоблоці №10 до позначки - не більше 50 мг/м3, що є євростандартом. Запровадження сучасної системи очищення – один з 27 пунктів програми екологічного оновлення станції до 2020 року. На станції вже перевели 2 енергоблоки на газове вугілля, знизили викиди пилу та сірки, встановили систему моніторингу повітря, озеленили золошлаконакопичувач, почали раціональніше використовувати водні ресурси. Таким чином, підприємство виконує вимоги Меморандуму про співпрацю з містом.

Мер Дніпра Борис Філатов відзначив, що місто уклало меморандум з компанією ДТЕК на переоснащення Придніпровської ТЕС більше року тому і зараз роботи рухаються згідно з графіком. "Я також звертаюся до великого бізнесу, який знаходиться в Дніпрі, наслідувати приклад компанії ДТЕК і почати думати про екологію нашого рідного міста", - пообіцяв Борис Філатов.

Переведення 4 блоків Придніпровської ТЕС на газове вугілля і будівництво електрофільтру ДТЕК здійснив за півтора року. Станція фактично знайшла нове життя, а енергосистема України – додаткові 600 МВт потужності на вітчизняному паливі. В цей проект і будівництво нового електрофільтра ДТЕК вклав майже півмільярда гривень.

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