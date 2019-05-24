підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 травня 2019, пʼятниця, 19:38 126
Суспільство 2019-05-24T19:58:21+03:00
Українські Новини
Представники 11 помісних православних церков прибули до патріарха Кирила

Представники 11 помісних православних церков прибули до патріарха Кирила

Патріарх Кирил. Фото: vesti-ukr.com
Патріарх Кирил. Фото: vesti-ukr.com

Представники одинадцяти помісних православних церков (з п'ятнадцяти існуючих) прибули до предстоятеля Руської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила до Москви.

Як повідомляється на веб-сайті patriarchia.ru, сьогодні, 24 травня, в день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, патріарх Кирило відзначає тезоіменитство (День ангела).

Привітати патріарха Кирила з Днем ангела прибули: митрополит Кірінський Афанасій, представник патріарха Олександрійського і всієї Африки при патріархові Московському і всієї Русі; митрополит Нью-Йоркський і всієї Північної Америки Йосип, голова Антіохійської архієпископії в Північній Америці; митрополит Филипопольський Ніфон, представник Патріарха Антіохійського і всього Сходу при патріархові Московському і всієї Русі; єпископ Моравичский Антоній, представник патріарха Сербського при патріархові Московському і всієї Русі; митрополит Тамасосский і Оринийский Ісайя (Кіпрська православна церква); архімандрит Феоктист (Димитров), представник патріарха Болгарського при патріархові Московському і всієї Русі; архімандрит Серафим (Шемятовский), представник Православної церкви Чеських земель і Словаччини; протоієрей Михайло Дудич (Польська православна церква); протоієрей Данило Андреюк, представник Православної церкви в Америці; протоієрей Кахабер Гоготишвили (Грузинська православна церква), клірик храму св. вмч. Георгія Побідоносця в Малих Грузинах Москви; протоієрей Томас Зейн (Антіохійська православна церква); священик Микола Белчер (Антіохійська православна церква).

У вівтарі молилися член Священного синоду Єрусалимської православної церкви архієпископ Кириакопольский Христофор і представник патріарха Єрусалимського при патріархові Московському і всієї Русі архімандрит Стефан (Диспиракис).

На сайті patriarchia.ru не вказані представники таких помісних православних церков: Константинопольської, Елладської, Албанської, Румунської.

Українську православну церкву (УПЦ) представляв керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

За богослужінням були виголошені прохання про єдність православної церкви та збереження церкви від поділів і розколів і особливі прохання про тезоименитого патріарха Кирила.

Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) помолився за мир в Україні, і звершив славлення і молитву святим Кирилу і Мефодію.

Більше новин про: РПЦ Патріарх Кирил Руська православна церква

Архів
Новини
Ракетні випробування в Одеській області. Скріншот:
Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою 19:39
Представники 11 помісних православних церков прибули до патріарха Кирила 19:38
Рузанна Щербина набила собі портрет Зеленського. Фото: instagram.com/p/Bxra6aSIrNd/
Харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами 19:15
У Києві проведуть навчання рятувальників для ліквідації лісових пожеж 18:50
Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH/USD перед вихідними 18:28
більше новин
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах 13:31
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр 12:35
більше новин
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради 00:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok