Представники 11 помісних православних церков прибули до патріарха Кирила

Представники одинадцяти помісних православних церков (з п'ятнадцяти існуючих) прибули до предстоятеля Руської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила до Москви.

Як повідомляється на веб-сайті patriarchia.ru, сьогодні, 24 травня, в день пам'яті святих рівноапостольних Мефодія і Кирила, патріарх Кирило відзначає тезоіменитство (День ангела).

Привітати патріарха Кирила з Днем ангела прибули: митрополит Кірінський Афанасій, представник патріарха Олександрійського і всієї Африки при патріархові Московському і всієї Русі; митрополит Нью-Йоркський і всієї Північної Америки Йосип, голова Антіохійської архієпископії в Північній Америці; митрополит Филипопольський Ніфон, представник Патріарха Антіохійського і всього Сходу при патріархові Московському і всієї Русі; єпископ Моравичский Антоній, представник патріарха Сербського при патріархові Московському і всієї Русі; митрополит Тамасосский і Оринийский Ісайя (Кіпрська православна церква); архімандрит Феоктист (Димитров), представник патріарха Болгарського при патріархові Московському і всієї Русі; архімандрит Серафим (Шемятовский), представник Православної церкви Чеських земель і Словаччини; протоієрей Михайло Дудич (Польська православна церква); протоієрей Данило Андреюк, представник Православної церкви в Америці; протоієрей Кахабер Гоготишвили (Грузинська православна церква), клірик храму св. вмч. Георгія Побідоносця в Малих Грузинах Москви; протоієрей Томас Зейн (Антіохійська православна церква); священик Микола Белчер (Антіохійська православна церква).

У вівтарі молилися член Священного синоду Єрусалимської православної церкви архієпископ Кириакопольский Христофор і представник патріарха Єрусалимського при патріархові Московському і всієї Русі архімандрит Стефан (Диспиракис).

На сайті patriarchia.ru не вказані представники таких помісних православних церков: Константинопольської, Елладської, Албанської, Румунської.

Українську православну церкву (УПЦ) представляв керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

За богослужінням були виголошені прохання про єдність православної церкви та збереження церкви від поділів і розколів і особливі прохання про тезоименитого патріарха Кирила.

Предстоятель Російської православної церкви (РПЦ) помолився за мир в Україні, і звершив славлення і молитву святим Кирилу і Мефодію.