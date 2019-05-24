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24 травня 2019, пʼятниця, 18:50 13
Суспільство 2019-05-24T22:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві проведуть навчання рятувальників для ліквідації лісових пожеж

У Києві проведуть навчання рятувальників для ліквідації лісових пожеж

У понеділок, 27 травня, в Києві пройдуть навчання рятувальників столиці і області. Учасники навчань будуть відпрацьовувати методи гасіння лісових пожеж і ліквідації їх наслідків. Про це повідомляє сайт КМДА.

Наголошується, що в навчаннях візьмуть участь 60 чоловік особового складу рятувальних служб міста і 11 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки.

Навчання пройдуть в чотирьох локаціях, де будуть відпрацьовувати різні етапи гасіння. У "Святошинському лісопарковому господарстві" буде відпрацьовуватися локалізація пожеж шляхом опахивания вогнища пожежі трактором МТЗ-82 з плугом ПКЛ-70, на другий локації - початок ліквідації пожежі, на третій - розгортання пожежних автомобілів високої прохідності на оперативному ділянці і гасіння верхової пожежі за допомогою стаціонарних лафетных стовбурів, на четвертій - гасіння лісової пожежі за допомогою ручних засобів пожежогасіння.

У навчаннях візьмуть участь ГУ ДСНС в Києві, ГУ ДСНС в Київській області, "Київська служба порятунку", "Київзеленбуд", ГУ Нацполиции Києва, Управління партрульной поліції Києва, Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України та інші.

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті двічі за один день горіла знаменита "Долина нарцисів".

Також у Чорнобильській зоні відчуження горіли будинки, пожежу гасили вертольотом та літаком, а масштабна пожежа в лісі в Одеській області гасили за допомогою авіації.

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