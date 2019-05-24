Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові

Невідомий 24 травня о 16:10 повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nЗа його словами, повідомлення про замінування надійшло в поліцію.\r\nСеред іншого анонім повідомив про замінування медичних закладів, готелів і торгових центрів.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий 21 травня увечері повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу та 2 торгових центрів у Львові та Львівській області.