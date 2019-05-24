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24 травня 2019, пʼятниця, 18:27 14
Події 2019-05-24T18:30:05+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові

Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові

Невідомий 24 травня о 16:10 повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, повідомлення про замінування надійшло в поліцію.

Серед іншого анонім повідомив про замінування медичних закладів, готелів і торгових центрів.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 21 травня увечері повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу та 2 торгових центрів у Львові та Львівській області.

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