підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 травня 2019, пʼятниця, 17:19 43
Політика 2019-05-24T20:00:03+03:00
Українські Новини
Я в опозиції до Зеленського і виходжу з переговорів з РФ, - Медведчук

Я в опозиції до Зеленського і виходжу з переговорів з РФ, - Медведчук

Глава політради партії Опозиційна платформа — За життя Віктор Медведчук заявив, що виходить з переговорного процесу з РФ. Про це Медведчук заявив в інтерв'ю виданню ВЗГЛЯД.

"На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не лише тому, що наша партія знаходиться до нього в опозиції з моменту його обрання... Я не можу представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції пана Зеленського по принциповим для мене питань", — сказав Медведчук.

"Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирного плану, що передбачає автономію для цих територій", — підкреслив Віктор Медведчук.

Медведчук поскаржився, що Зеленський виступає проти особливого статусу для Донбасу, проти амністії "для громадян України, які живуть на підконтрольних територіях".

"Він стверджує, що спільного між Україною і Росією залишилася одна межа. Я категоричний противник такої точки зору, так як вважаю, що нас, не пана Зеленського та його команду, а нас — українців і росіян об'єднує тисячолітня історія, слов'янські корені, православна віра і спільна перемога у Великій Вітчизняній війні, нас об'єднують мільйони родичів, що живуть в обох країнах", — додав політик.

Більше новин про: Віктор Медведчук

Архів
Новини
Ракетні випробування в Одеській області. Скріншот:
Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою 19:39
Представники 11 помісних православних церков прибули до патріарха Кирила 19:38
Рузанна Щербина набила собі портрет Зеленського. Фото: instagram.com/p/Bxra6aSIrNd/
Харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами 19:15
У Києві проведуть навчання рятувальників для ліквідації лісових пожеж 18:50
Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH/USD перед вихідними 18:28
більше новин
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах 13:31
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр 12:35
більше новин
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради 00:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok