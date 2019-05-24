Я в опозиції до Зеленського і виходжу з переговорів з РФ, - Медведчук

Глава політради партії Опозиційна платформа — За життя Віктор Медведчук заявив, що виходить з переговорного процесу з РФ. Про це Медведчук заявив в інтерв'ю виданню ВЗГЛЯД.

"На мій превеликий жаль, я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не лише тому, що наша партія знаходиться до нього в опозиції з моменту його обрання... Я не можу представляти інтереси нової влади в переговорах з Росією з урахуванням позиції пана Зеленського по принциповим для мене питань", — сказав Медведчук.

За словами Медведчука, він виступає за мир на Донбасі, за повернення людей, живуть на підконтрольних територіях і "за повернення Донбасу на Україну, а України в Донбас".

"Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирного плану, що передбачає автономію для цих територій", — підкреслив Віктор Медведчук.

Медведчук поскаржився, що Зеленський виступає проти особливого статусу для Донбасу, проти амністії "для громадян України, які живуть на підконтрольних територіях".

"Він стверджує, що спільного між Україною і Росією залишилася одна межа. Я категоричний противник такої точки зору, так як вважаю, що нас, не пана Зеленського та його команду, а нас — українців і росіян об'єднує тисячолітня історія, слов'янські корені, православна віра і спільна перемога у Великій Вітчизняній війні, нас об'єднують мільйони родичів, що живуть в обох країнах", — додав політик.