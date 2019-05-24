"Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів

Після підвищення цін на газ для промспоживачів на 5,2-11,5%, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на червень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 7,6-7,9%, або на 622,2-630 гривень \/ тис. куб. м, до 6 936,6 - 7 707,6 гривень \/ тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.\r\nПро це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.\r\nЦіна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м за місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 6 936,6 гривень \/ тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 7 707,6 гривень \/ тис. куб. м.\r\nПри цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м за місяць включно, ціна становитиме 7 707,6 гривень \/ тис. куб. м.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів на квітень, при цьому ціна для населення вище на 19%.\r\nТим часом "Нафтогаз" підвищує з червня ціну на газ для населення на 400 гривень.