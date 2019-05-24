"Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м за місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена ​​на рівні 6 936,6 гривень / тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 7 707,6 гривень / тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м за місяць включно, ціна становитиме 7 707,6 гривень / тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну газу для промспоживачів на квітень, при цьому ціна для населення вище на 19%.

Тим часом "Нафтогаз" підвищує з червня ціну на газ для населення на 400 гривень.