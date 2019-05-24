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24 травня 2019, пʼятниця, 15:50 15
Економіка 2019-05-24T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" відзначає активний розвиток експортного спрямування

"Фармак" відзначає активний розвиток експортного спрямування

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) відзначає активний розвиток експортного напрямку компанії.

Про це в інтерв'ю журналу "Новий час" сказала голова наглядової ради компанії Філя Жебровська, передають Українські Новини.

"Ми збільшили експорт і в країни СНД небагато, і в Європу в 2018 році...Ми продовжуємо роботу над перерозподілом експорту, дивимося на Узбекистан, Молдову та інші країни. Плануємо бути більш активними в Європі", - сказала вона.

За словами Жебровської, щорічно "Фармак" експортує в Узбекистан продукції на суму до 20 млн доларів.

"В Узбекистані ми локалізуємо деякі госпітальні препарати. Справа в тому, що в цій країні, як і в ряді інших держав СНД, локальні виробники отримують преференції в тендерних процедурах. Це форма підтримки вітчизняного бізнесу. Ми розраховуємо на такі преференції. Але це не означає, що ми побудуємо там лінію (виробництво). Це буде якесь партнерство. Ми говорили, що на протязі 5 років туди інвестуємо 10 млн доларів, для того, щоб можна було локалізувати препарати", - сказала вона.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".
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