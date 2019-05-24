підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
24 травня 2019, пʼятниця, 14:58 34
Економіка 2019-05-24T17:00:03+03:00
Українські Новини
Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2,5 ГВт об'єктів ВДЕ в 2019

Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2,5 ГВт об'єктів ВДЕ в 2019

Українська асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2-2,5 ГВт в експлуатацію генеруючих потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 2019 році.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор з розвитку асоціації Олена Колтик.

"На даний момент в 2019 році було введено 861 МВт потужностей, до кінця року ми прогнозуємо 2-2,5 ГВт потужностей за рік", - сказала вона.

Колтик зазначила, що такий ріст введення потужностей пов'язаний з високим "зеленим тарифом", з тим, що технологія подешевшала і що більшість інвесторів прагне здати свої проекти ВДЕ до початку "зелених аукціонів".

"Теоретично, шукати "ворога" у ситуації з "зеленим тарифом" 15 євроцентів неправильно, ніхто не міг передбачити, що Китай закриє субсидування ВДЕ в своїй країні і китайські сонячні панелі підуть за неймовірно низькою ціною на світовий ринок. Це зниження ціни недовго протримається, так як скоро запаси будуть розпродані, і ціна вирівняється", - підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз і міжнародні донори закликають країну запустити "зелені" аукціони.

Також Ахметову будують надприбуткову схему "зелених" тарифів з мільярдними доходами на десятиліття.
Архів
Новини
Ринок електроенергії необхідно вводити своєчасно, – експерт Котко 17:45
Я в опозиції до Зеленського і виходжу з переговорів з РФ, - Медведчук 17:19
Епіфаній заперечує конфлікт з Філаретом та заявляє про його конфлікт з усією ПЦУ 16:49
Все більше депутатів хочуть декриміналізації конопель 16:45
"Нафтогаз" знизив на червень ціни на газ для промспоживачів 16:28
більше новин
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах 13:31
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр 12:35
більше новин
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
В Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради 00:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok