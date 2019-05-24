Асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2,5 ГВт об'єктів ВДЕ в 2019

Українська асоціація відновлювальної енергетики прогнозує введення 2-2,5 ГВт в експлуатацію генеруючих потужностей відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 2019 році.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила директор з розвитку асоціації Олена Колтик.

"На даний момент в 2019 році було введено 861 МВт потужностей, до кінця року ми прогнозуємо 2-2,5 ГВт потужностей за рік", - сказала вона.

Колтик зазначила, що такий ріст введення потужностей пов'язаний з високим "зеленим тарифом", з тим, що технологія подешевшала і що більшість інвесторів прагне здати свої проекти ВДЕ до початку "зелених аукціонів".

"Теоретично, шукати "ворога" у ситуації з "зеленим тарифом" 15 євроцентів неправильно, ніхто не міг передбачити, що Китай закриє субсидування ВДЕ в своїй країні і китайські сонячні панелі підуть за неймовірно низькою ціною на світовий ринок. Це зниження ціни недовго протримається, так як скоро запаси будуть розпродані, і ціна вирівняється", - підкреслила вона.

Як повідомляли Українські Новини, Європейський Союз і міжнародні донори закликають країну запустити "зелені" аукціони.

Також Ахметову будують надприбуткову схему "зелених" тарифів з мільярдними доходами на десятиліття.