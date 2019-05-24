Велосипеди можна безкоштовно перевозити в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за умови їх розбирання і упаковки

Велосипеди можна безкоштовно перевозити в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за умови їх розбирання і упаковк

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" дозволила безкоштовно перевозити велосипеди в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" за умови їх розбирання та упаковки з 23 травня.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передають Українські Новини.

"З сьогоднішнього дня (23 травня) перевозити велосипеди можна не тільки в нічних поїздах, але і в "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Наша внутрішня бюрократія вимагає такі рішення підтверджувати документально - телеграма відповідним підрозділам відправлена", - написав він.

При цьому він пояснив, що "Укрзалізниця" не має технічної можливості для перевезення велосипедів, однак не буде брати додаткову плату за перевезення велосипедів за умови їх розбирання і правильної упаковки.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень порівняно з 2017 роком.

ПАТ "Укрзалізниця" розпочало свою господарську діяльність 1 грудня 2015 року, а 31 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів вирішив змінити форму власності публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на приватне акціонерне товариство.

До складу "Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.