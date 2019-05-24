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24 травня 2019, пʼятниця, 14:00 9
Політика 2019-05-24T14:15:07+03:00
Українські Новини
Майже 20 000 осіб отримають допомогу Ріната Ахметова в червні

Майже 20 000 осіб отримають допомогу Ріната Ахметова в червні

У червні бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова доставлять набори виживання жителям 46 населених пунктів, розташованих уздовж лінії зіткнення. Продуктові набори отримають майже 20 тисяч людей: діти, пенсіонери, люди з обмеженими можливостями.

Про це повідомила прес-служба.

"Людям на Донбасі доводиться жити в тяжких умовах, і, що найстрашніше – більше нізвідки чекати допомоги. Гуманітарна ситуація залишається напруженою, тому Фонд Ріната Ахметова п'ятий рік продовжує допомагати найбільш нужденним. У червні бригади мобільної видачі доставлять продуктові набори в ряд населених пунктів Мар'їнського, Ясинуватського та Волноваського районів. Крім того, отримати допомогу можна буде у стаціонарних пунктах видачі, розташованих в Світлодарську (7 червня) та Авдіївці (18 і 21 червня)",– розповів Михайло Катеринчак, керівник проекту Фонду.

З початку збройних дій Фонд Ріната Ахметова видав понад 12 мільйонів продуктових наборів на Донбасі. Завдяки цій допомозі врятовано понад мільйон людських життів.

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПОМОЩИ В ИЮНЕ

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

  
 

04.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

ГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА

ГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100

  

06.06.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВКА

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 59 (ЗДАНИЕ ДК)

  

07.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

НОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ  ЗОРЯНОЕ,  ЖЕЛАННОЕ 1 И 2,  АЛЕКСАНДРОПОЛЬ

НОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВИЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25,

СЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3

  

11-12.06.2019

ТОРЕЦКИЙ Г/С

СЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ

СЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДК

  

13.06.2019

ТОРЕЦК Г/С

ЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА

ЩЕРБИНОВКА ВИШНЕВАЯ 33 А

  

14.06.2019

ЖЕЛЕЗНОЕ, ЮЖНОЕ

ЖЕЛЕЗНОЕ ПИОНЕРОВ 14,

ЮЖНЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, У ЗДАНИЯ МАГАЗИНА

  

18.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

БЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ

 БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1 А,

СЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ,

ВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ,

СТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А

  

20.06.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

НЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ

НЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ,

СЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30,

ВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21

 ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6

  

22.06.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЕДИНСКОЕ (в. т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ

БЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 А,

СОПИНО АЗОВСКАЯ 4,

ЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ),

ПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24, ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 А

  

24.06.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН

ГРАНИТНОЕ

ГРАНИТНОЕ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42

  

25.06.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

УМАНСКОЕ, ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО,  ТОНЕНЬКОЕ,   СЕМЕНОВКА, БЕРДЫЧИ,  ПЕТРОВСКОЕ

УМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ (БЫВШАЯ СВЕРДЛОВА),

ОРЛОВКА ЕЛАГИНА 37,

ЛАСТОЧКИНО - МАГАЗИН,ТОНЕНЬКОЕ  - МАГАЗИН, СЕМЕНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 50, БЕРДЫЧИ МИРА 30

  

27.06.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

МАРЬИНКА

МАРЬИНКА ДРУЖБЫ 29

  

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