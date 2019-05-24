Майже 20 000 осіб отримають допомогу Ріната Ахметова в червні

У червні бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова доставлять набори виживання жителям 46 населених пунктів, розташованих уздовж лінії зіткнення. Продуктові набори отримають майже 20 тисяч людей: діти, пенсіонери, люди з обмеженими можливостями.\r\nПро це повідомила прес-служба.\r\n"Людям на Донбасі доводиться жити в тяжких умовах, і, що найстрашніше – більше нізвідки чекати допомоги. Гуманітарна ситуація залишається напруженою, тому Фонд Ріната Ахметова п'ятий рік продовжує допомагати найбільш нужденним. У червні бригади мобільної видачі доставлять продуктові набори в ряд населених пунктів Мар'їнського, Ясинуватського та Волноваського районів. Крім того, отримати допомогу можна буде у стаціонарних пунктах видачі, розташованих в Світлодарську (7 червня) та Авдіївці (18 і 21 червня)",– розповів Михайло Катеринчак, керівник проекту Фонду.\r\nЗ початку збройних дій Фонд Ріната Ахметова видав понад 12 мільйонів продуктових наборів на Донбасі. Завдяки цій допомозі врятовано понад мільйон людських життів.\r\nГРАФИК ВЫДАЧИ ПОМОЩИ В ИЮНЕ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДата приезда\r\n\r\n\r\nГород, район (Донецкая область)\r\n\r\n\r\nСателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача\r\n\r\n\r\nАдрес выдачи\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n04.06.2019\r\n\r\n\r\nМАРЬИНСКИЙ Р-Н\r\n\r\n\r\nГЕОРГИЕВКА, МАКСИМИЛЬЯНОВКА\r\n\r\n\r\nГЕОРГИЕВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5, МАКСИМИЛЬЯНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 100\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n06.06.2019\r\n\r\n\r\nВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН\r\n\r\n\r\nНИКОЛАЕВКА\r\n\r\n\r\nУЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 59 (ЗДАНИЕ ДК)\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n07.06.2019\r\n\r\n\r\nМАРЬИНСКИЙ Р-Н\r\n\r\n\r\nНОВОМИХАЙЛОВКА, ПАРАСКОВИЕВКА, СЛАВНОЕ ЗОРЯНОЕ, ЖЕЛАННОЕ 1 И 2, АЛЕКСАНДРОПОЛЬ\r\n\r\n\r\nНОВОМИХАЙЛОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 64, ПАРАСКОВИЕВКА ЗАРЕЧНАЯ 25,\r\nСЛАВНОЕ ТРАКТОВАЯ 2, ЗОРЯНОЕ МИРА 3\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n11-12.06.2019\r\n\r\n\r\nТОРЕЦКИЙ Г\/С\r\n\r\n\r\nСЕВЕРНЫЙ, ДРУЖБА, ШУМЫ\r\n\r\n\r\nСЕВЕРНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДК\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n13.06.2019\r\n\r\n\r\nТОРЕЦК Г\/С\r\n\r\n\r\nЩЕРБИНОВКА, ПЕТРОВКА\r\n\r\n\r\nЩЕРБИНОВКА ВИШНЕВАЯ 33 А\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n14.06.2019\r\n\r\n\r\nЖЕЛЕЗНОЕ, ЮЖНОЕ\r\n\r\n\r\nЖЕЛЕЗНОЕ ПИОНЕРОВ 14,\r\nЮЖНЫЙ ЧЕРНЫШЕВСКОГО, У ЗДАНИЯ МАГАЗИНА\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n18.06.2019\r\n\r\n\r\nМАРЬИНСКИЙ Р-Н\r\n\r\n\r\nБЕРЕЗОВОЕ, СЛАДКОЕ, СТЕПНОЕ, ТАРАМЧУК, ВОДЯНОЕ\r\n\r\n\r\n БЕРЕЗОВОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 1 А,\r\nСЛАДКОЕ ВЕТЕРАНОВ,\r\nВОДЯНОЕ ПРОЛЕТАРСКАЯ,\r\nСТЕПНОЕ ЭНЕРГЕТИКОВ 2 А\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n20.06.2019\r\n\r\n\r\nЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н\r\n\r\n\r\nНЕТАЙЛОВО, НЕВЕЛЬСКОЕ, СЕВЕРНЫЙ, ПЕСКИ, ОПЫТНОЕ, ВОДЯНОЕ, ПЕРВОМАЙСКОЕ\r\n\r\n\r\nНЕТАЙЛОВО БЕЗКОРОВАЙНАЯ 2, НЕВЕЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ,\r\nСЕВЕРНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 30,\r\nВОДЯНОЕ ЮБИЛЕЙНАЯ 21\r\n ОПЫТНОЕ НАУЧНАЯ 21 И ДРУЖБЫ, ПЕРВОМАЙСКОЕ, ПЕСКИ ОЛИМПИЙСКАЯ И СТЕПНАЯ, ПАРКОВАЯ 6\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n22.06.2019\r\n\r\n\r\nВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН\r\n\r\n\r\nЛЕБЕДИНСКОЕ (в. т.ч. ВОДЯНОЕ), БЕРДЯНСКОЕ, СОПИНО, ПИОНЕРСКОЕ, ПРИМОРСКОЕ\r\n\r\n\r\nБЕРДЯНСКОЕ МОРСКАЯ 11 А,\r\nСОПИНО АЗОВСКАЯ 4,\r\nЛЕБЕДИНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 24 (БЫВШАЯ СОВЕТСКАЯ),\r\nПИОНЕРСКОЕ НАБЕРЕЖНАЯ 24, ПРИМОРСКОЕ ШКОЛЬНАЯ 37 А\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n24.06.2019\r\n\r\n\r\nВОЛНОВАХСКИЙ РАЙОН\r\n\r\n\r\nГРАНИТНОЕ\r\n\r\n\r\nГРАНИТНОЕ Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО 42\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n25.06.2019\r\n\r\n\r\nЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н\r\n\r\n\r\nУМАНСКОЕ, ОРЛОВКА, КАМЕНКА, ВЕСЕЛОЕ, ЛАСТОЧКИНО, ТОНЕНЬКОЕ, СЕМЕНОВКА, БЕРДЫЧИ, ПЕТРОВСКОЕ\r\n\r\n\r\nУМАНСКОЕ СОЛНЕЧНАЯ (БЫВШАЯ СВЕРДЛОВА),\r\nОРЛОВКА ЕЛАГИНА 37,\r\nЛАСТОЧКИНО - МАГАЗИН,ТОНЕНЬКОЕ - МАГАЗИН, СЕМЕНОВКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ 50, БЕРДЫЧИ МИРА 30\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n27.06.2019\r\n\r\n\r\nМАРЬИНСКИЙ Р-Н\r\n\r\n\r\nМАРЬИНКА\r\n\r\n\r\nМАРЬИНКА ДРУЖБЫ 29\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n