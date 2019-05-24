Майже 20 000 осіб отримають допомогу Ріната Ахметова в червні

У червні бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова доставлять набори виживання жителям 46 населених пунктів, розташованих уздовж лінії зіткнення. Продуктові набори отримають майже 20 тисяч людей: діти, пенсіонери, люди з обмеженими можливостями.

Про це повідомила прес-служба.

"Людям на Донбасі доводиться жити в тяжких умовах, і, що найстрашніше – більше нізвідки чекати допомоги. Гуманітарна ситуація залишається напруженою, тому Фонд Ріната Ахметова п'ятий рік продовжує допомагати найбільш нужденним. У червні бригади мобільної видачі доставлять продуктові набори в ряд населених пунктів Мар'їнського, Ясинуватського та Волноваського районів. Крім того, отримати допомогу можна буде у стаціонарних пунктах видачі, розташованих в Світлодарську (7 червня) та Авдіївці (18 і 21 червня)",– розповів Михайло Катеринчак, керівник проекту Фонду.

З початку збройних дій Фонд Ріната Ахметова видав понад 12 мільйонів продуктових наборів на Донбасі. Завдяки цій допомозі врятовано понад мільйон людських життів.

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