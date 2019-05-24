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24 травня 2019, пʼятниця, 13:52 11
Економіка 2019-05-24T15:00:02+03:00
Українські Новини
ЗТМК підвищив зарплатню працівникам на 20% з 1 травня

ЗТМК підвищив зарплатню працівникам на 20% з 1 травня

Входить в титановий бізнес групи компаній Group DF Запорізький титано-магнієвий комбінат (ЗТМК, Запоріжжя) підвищив заробітну платню працівникам на 20% з 1 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Group DF, передають Українські Новини.

"Запорізький титано-магнієвий комбінат з 1 травня 2019 підвищили заробітну плату працівникам підприємства на 20%", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, підняття зарплати вдалося досягти завдяки підвищенню ефективності виробництва.

"Специфіка титанового виробництва вимагає високої кваліфікації й навичок від працівників. Люди – головна цінність для нашого підприємства, і ми використовуємо кожну можливість, як у вигляді підвищення зарплати та інших соціальних бонусів, щоб це демонструвати. Погіршення кон'юнктури на світових ринках і державна політика щодо енергоємних промислових підприємств не дозволяють нам нарощувати виробництво і ще більше підвищувати заробітну плату. Але ми постійно працюємо над підвищенням ефективності виробництва. Заощаджені гроші спрямували на підвищення зарплат персоналу", - сказано в повідомленні з посиланням на директора ЗТМК Володимира Сівака.

Повідомляється, що збільшення фонду заробітної плати на ЗТМК також призведе до збільшення відрахувань у вигляді податків і платежів до бюджету міста Запоріжжя, Пенсійний та інші фонди на рівні понад 30 млн гривень на рік.

Також у повідомленні сказано, що щомісячні відрахування у бюджети всіх рівнів збільшаться на 1,2 млн гривень, відрахування в Пенсійний та інші фонди зростуть на 1,4 млн гривень.

Крім того повідомляється, що за результатами роботи підприємства в цілому та за результатами особистих показників працівників, комбінат щороку переглядає рівень заробітної плати.

В 2018 році заробітна плата працівників комбінату була збільшена на 20%.

Як повідомляли Українські Новини, ЗТМК - єдиний виробник губчастого титану в Україні.

згідно з постановою Кабінету Міністрів №955 від 3 жовтня 2012 року "Деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький титано-магнієвий комбінат", група компаній Group DF володіє 49% в статутному капіталі ТОВ "ЗТМК", а 51% знаходиться у власності держави.

З 2013 року ЗТМК є частиною титанового бізнесу Group DF.

У січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року ОГХК, згідно міжнародним стандартам фінансової звітності, скоротила прибуток на 27,85% або на 163,292 млн гривень до 423,079 млн гривень, збільшивши чистий дохід на 18,32%, або на 394,712 млн гривень до 2,55 млрд гривень.

В 2017 році порівняно з 2016 роком ОГХК скоротила прибуток на 31,07%, або на 199,981 млн гривень до 443,714 млн гривень, збільшивши чистий дохід на 16,955%, або на 413,877 млн гривень до 2,856 млрд гривень.
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