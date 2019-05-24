Кабмін призначив Гончаренка в. о. заступника голови Держгеології

Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків заступника голови Державної служби геології і надр на директора департаменту державного геологічного контролю Держгеології Вадима Гончаренка.

Про це йдеться в розпорядженні №326 від 22 травня, передають Українські Новини.

Гончаренко призначений в. о. заступника голови Держгеології до призначення в установленому порядку голови служби.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ зобов'язали розслідувати можливе зловживання і привласнення майна главою Держгеології.

Раніше в. о. Держгеонадр Фощій приїхав за хабарем на "евроблясі" був затриманий на хабарі в 3 тис. доларів.