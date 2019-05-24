Україна виконує зобов’язання щодо запровадження ринкових відносин в енергетиці, – заступник міністра енергетики Бойко

Україна виконує свої зобов’язання перед Європейським Союзом (ЄС) щодо імплементації Третього енергопакету та запровадження ринкових відносин в сфері енергетики.

Про це заявила заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції Наталія Бойко, коментуючи питання запуску з 1 липня нового ринку електроенергії.

"Якщо ми відштовхуємося від енергетичної стратегії, то в першу чергу до 2020 року ми повинні імплементувати вимоги Третього енергопакету. Третій енергопакет – це є створення ринкових відносин", - сказала Наталія Бойко.

Заступник міністра відзначила, що потрібно ще чимало зробити для успішного запуску ринку і на даний час уряд підготував низку рішень, які потребують ухвалення Верховною Радою України, тож зараз м’яч на полі парламенту.

"Це було успішне завершення переговорів по змінам до 27-го додатку до угоди про асоціацію, зокрема, з метою майбутньої ринкової інтеграції ринків України до ринків ЄС. Ми чекаємо на ратифікацію Ради і чекаємо на подальші рішення стосовно того, як вчасно імплементувати вимоги Третього енергопакету", - наголосила Бойко.

В той же час вона вважає, що існує ризик політичної турбулентності щодо запровадження ринку, що матиме негативний вплив на ситуацію в країні, і наголосила на необхідності спільної роботи всіх учасників процесу задля досягнення результату.

"Зараз існує 2 складних процеси, які негативно впливають на якість результатів. Перший – це політична турбулентність, тому що ми розуміємо, що дуже часто професійні коментарі змінюються на політичні, а для складних технічних реформ це скоріше мінус, ніж плюс. І другий аспект – це те, що насправді це, дійсно, дуже складна реформа. Тобто, це реформа, яка виявилася, я думаю, складнішою, ніж очікували всі учасники процесу", - зазначила Наталія Бойко.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електричної енергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року.