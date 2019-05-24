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24 травня 2019, пʼятниця, 13:13 29
Силові структури 2019-05-24T15:00:03+03:00
Українські Новини
ЗМІ дізналися прізвище куратора радикала Стерненка з СБУ

ЗМІ дізналися прізвище куратора радикала Стерненка з СБУ

В Одесі радикалів, а зокрема, одеську філію "Правого сектора" і особисто екс-главу "Правого сектора" Сергія Стерненка, який убив рік тому людини, курирував співробітник СБУ з промовистим прізвищем Кащей. Про це "Стране" розповіли джерела в СБУ.

Д. В. Кащей працював в управлінні "Т" Одеського УСБУ і, за даними репортерів, як раз на днях пішов у відставку.

"Кащею Стерненка передали з Києва - ініціатором кураторства над Стерненком був особисто Павло Демчина. Під Стерненка і його команду був виділений чималий бюджет, який витрачався на оренду житла для активістів, видачу "добових" на виїзні акції залякування. Також з секретного агентурного фонду СБУ виділялися гроші на зарплати активістам. Але крім грошового забезпечення від "контори", найбільш "цінні кадри", в тому числі Стерненко, отримували допомогу - грошима і машинами від благодійного фонду "на благо Одеси" , - стверджує джерело журналіст в в СБУ.

В цілому на проект "Активісти" СБУ витрачала близько 100 мільйонів гривень на рік, повідомляють джерела кореспондентів у відомстві.

Мета проекту - неформальний моральний і силовий тиск на суди, поліцію, митницю, політиків і опозиційні партії. Звичайно, малися на увазі й інші завдання - тиск за допомогою ручних "патріотів" на бізнес, а також втручання і контроль над відверто кримінальними галузями - ігровим бізнесом, збутом наркотиків, контрабандою, торгівлею зброєю, проституцією і нелегальною міграцією. Радикалам відводилася роль виконавців будь-яких дій "контори", які не вкладалися в рамки закону.

Сьогодні виповнюється рік справі про "одеську різанину", коли Сергій Стерненко вбив жителя Чорноморська Івана Кузнєцова, і поранив ще одну людину - Олександра Ісайкула.

Зазначимо, що днями, 17 травня 2019 року, Печерський райсуд Києва зобов'язав генпрокурора Юрія Луценка в триденний термін визначитися з підслідністю кримінального провадження за фактом "одеської різанини" і повернути справу на розслідування в поліцію.

Також ГБР зобов'язали відкрити справу проти Анжели Стрижевської, яка протиправно передала справу Стерненка в СБУ, де її і поховали. Скаргу подавала юридична команда Андрія Портнова, який в кінці квітня заявляв, що доб'ється реального розслідування одеського вбивства і покарання злочинця. Він говорив про формування групи з семи адвокатів, які представлятимуть сім'ю загиблої від рук Стерненка людини.

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