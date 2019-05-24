Україна йде по французькому шляху субсидування тарифів на електроенергію для населення, - енергоексперт

Україна вирішить проблему цінового перехресного субсидування в енергетиці за прикладом Франції. Про це заявив експерт з міжнародних та правових питань Андрій Бузаров, коментуючи запуск з 1 липня нового ринку електроенергіі.

На думку експерта, одна з головних проблем, яку потрібно вирішити в ході енергореформи - припинення цінового перехресного субсидування.

"Населення України має найнижчий в Європі тариф на електроенергію. Це забезпечується завдяки тому, що частина вартості електроенергії для побутових споживачів закладається в тариф для промпідприємств. Потрібно опрацювати деталі механізму, який дозволить зняти частину навантаження з промисловості, але, з огляду на невисокий рівень добробуту громадян, зберегти для них прийнятні тарифи на електроенергію. Сам механізм є. Це так звані "спецзобов‘язання" або, кажучи офіційною мовою, PSO (Public Service Obligation) з постачання електроенергії для потреб населення. Залишається вирішити головне питання - на кого ці зобов'язання покласти?", - заявив Андрій Бузаров.

Експерт вважає, що для України найбільш прийнятним варіантом вирішення проблеми є шлях, обраний Францією, де держкомпанія Électricité de France, що експлуатує АЕС, поставляє електроенергію населенню безпосередньо, забезпечуючи прийнятні ціни. Аналогом такої компанії в нашій країні є "Енергоатом".

"В Україні держкомпанія "Енергоатом" експлуатує атомні станції. Тариф для" Енергоатому "становить 0,57 грн/кВтг. Додамо 0,65 грн/кВтг (цю частину тарифу потрібно компенсувати населенню, щоб за нього не доплачувала промисловість) і отримаємо 1,22 грн/кВтг. Це - на чверть нижче діючої оптової ринкової ціни. Виходить, якщо PSO буде покладено на держкомпанію "Енергоатом", це дозволить не тільки вирішити проблему перехресного цінового субсидування, а й даватиме імпульс зниженню ціни для промпідприємств", - пояснив Андрій Бузаров.

Крім того, експерт підкреслив, що фінансові показники "Енергоатому" дозволяють компанії брати участь в компенсації тарифів для населення - чистий прибуток компанії за минулий рік склала 4,6 млрд. грн., плановий чистий прибуток на цей рік 7,1 млрд. грн.

Нагадаємо, представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що необхідно покласти зобов'язання щодо отримання субсидій населення на приватні енергокомпанії. При цьому Глава Першої енергетичної асоціації і глава номінаційної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко назвав такі заяви "популістськими фантазіями" за його словами, істотне зростання ціни на електроенергію після вступу в силу енергоринку з липня 2019 року прогнозується тільки у двох компаній - "Енергоатому" і "Укргідроенерго", тому рішення уряду компенсувати тарифи населенню за рахунок "Енергоатому" буде оптимальним.