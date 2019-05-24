Горбатюк вивів з-під кримінальної відповідальності вищих керівників України, винних у масових розстрілах на Майдані, - Портнов

На персональній сторінці в соціальній мережі Telegram колишній заступник глави Адміністрації президента України, юрист Андрій Портнов розкрив деякі деталі свого допиту Генеральній прокуратурі України.

Приводом для повідомлення в соцмережі стала прочитана Портновим заява головного слідчого Майдану Горбатюка, що на допиті він (Пртновв, - ред) не дав ніяких нових відомостей про події на Майдані.

"Тому, розкриваю таємницю слідства і раз погано дійшло з першого разу, повторюю другий, - Директор департаменту спеціальних розслідувань Горбатюк, діючи за попередньою змовою, в складі організованої злочинної групи, маючи хибне уявлення про інтереси служби і злочинний умисел, спрямований на приховування масових вбивств на Майдані, з метою ослаблення держави в інтересах Російської Федерації, в невстановленому місці увійшов в злочинну змову з організаторами масових заворушень, які згодом стали українською владою, організував роботу департаменту спецрозслідування ГПУ по виведенню з під підозр і кримінальної відповідальності вищих керівників злочинної ієрархії", - підкреслив юрист.

Портнов зазначив, що вважає, що для реалізації свого злочинного плану, Горбатюк, будучи точно обізнаним про організаторів масових вбивств і увійшовши в змову із заступником Генерального прокурора Стрижевською і трьома колишніми генеральними прокурорами, сфальсифікував кримінальні провадження щодо Лукаш, Портнова та інших колишніх посадовців, з метою їх інформаційної дискредитації і створення помилкової громадської думки, повів слідство по хибному шляху.

"Також Горбатюк, точно знаючи, що розслідувати причетність до масових вбивств вищих посадових осіб періоду не дозволяв прийнятий в 2014-му році закон про амністію, не вжив достатніх заходів для розслідування обставин його прийняття і не встановив слідчим шляхом, хто і за яких обставин його ініціював і організував проходження в парламенті", - констатував Андрій Портнов.

Юрист також додав, що на допиті під відеокамеру він зажадав розслідувати обставини ухвалення цього закону за точно таким самим планом слідчих дій, який Горбатюк застосовував для розслідування прийняття законів від 16 січня 2014 року.

"Також я зажадав розслідувати роль Горбатюка на предмет наявності у нього злочинного наміру в приховуванні вбивств співробітників міліції і переслідування політичних опонентів з метою виведення їх з політичного життя держави для збереження при владі правлячого злочинного угруповання для подальшої наживи, розкрадань з бюджету і мародерства. Ну і 3,5 години інших аналогічних відомостей", - резюмував допитаний юрист.

Андрій Портнов висловив свою думку, що допит пройшов в абсолютно діловій і конструктивній обстановці.

"А ви говорите, не дав цінних свідчень" - констатував А.Портнов.