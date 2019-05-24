"Метінвест" підписав меморандум з вишами Запоріжжя

Компанія "Метінвест", Національний університет "Запорізька політехніка" та Запорізький національний університет підписали 23 травня меморандум про співпрацю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".\r\nЯк відзначили в компанії, угода закріпила загальне прагнення соціально відповідального бізнесу та установ професійної освіти підвищувати рівень підготовки майбутніх промисловців.\r\nВ "Метінвесті" сподіваються, що меморандум створить сприятливі умови для реформування освітньої системи підготовки кваліфікованих фахівців технічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці України. Його мета - покращення якості профільної освіти через модернізацію матеріально-технічної бази освітніх установ, актуалізацію навчальних планів і створення комфортних умов для освітнього процесу, мотивацію талановитих і амбітних студентів, націлених на реалізацію власного потенціалу у промисловій галузі.\r\n"Нова стипендіальна програма для понад 400 студентів, підтримка модернізації навчальних класів та лабораторій, спільна профорієнтаційна робота для популяризації металургійних професій - основні напрямки співробітництва відповідального бізнесу - компанії "Метінвест" з запорізькими ВНЗ. Ми не просто роботодавці. Ми готові бути партнерами і беремо на себе додаткові зобов'язання у важливому процесі створення сучасної професійної освіти в Україні", - зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма.\r\nЗа інформацією "Метінвесту", меморандум передбачає взаємодію компанії та вишів у проведенні курсів з підготовки ЗНО, курсів за STEM-освіти школярів, стажування студентів і викладачів на базі підприємств.\r\nТепер кращі студенти Запорізької політехніки, ЗНУ, які навчаються на 1-5 курсах профільних спеціальностей, на конкурсній основі можуть претендувати на стипендії "Метінвесту". Загальна сума соціальних інвестицій компанії складе понад 5,3 млн гривень.\r\nЯк відомо, щорічно в рамках програми партнерства з навчальними закладами запорізькі підприємства "Метінвесту" приймають на роботу близько 200 молодих фахівців.\r\nНагадаємо, раніше група "Метінвест" і Приазовський державний технічний університет (ПДТУ) підписали меморандум про співпрацю.