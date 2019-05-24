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24 травня 2019, пʼятниця, 10:21 14
Суспільство 2019-05-24T12:30:02+03:00
Українські Новини
Засуджений в Росії українець Клих оголосив голодування

Засуджений в Росії українець Клих оголосив голодування

Засуджений в Росії українець Станіслав Клих оголосив голодування.

Про це у Facebook написала правозахисник Тетяна Щур, передають Українські Новини.

"Сьогодні подзвонила мама Станіслава Клиха і повідомила, що він оголосив голодування. Так він сказав їй по телефону. Просто вже більше неможливо терпіти: ні холод у камері, ні погану їжу, від якої постійно нудить, а головне забуття! Надія, розбуджена очікуванням змін, загрожує обернутися новим відчаєм", - повідомила вона.

Правозахисник написала, що голодування Клиха - це крик про допомогу, адресований новому Президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомляли Українські Новини, український політв'язень Клих підозрює, що хворий на рак шкіри.

Раніше в РФ заявили, що політв'язень Клих "у задовільному стані" і під наглядом психіатра.

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