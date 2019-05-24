В 2019 році у 90 парках та скверах Києва пройде капремонт, - КМДА

У Києві триває капітальний ремонт у 15 парках та скверах, що будуть відремонтовані за аналогією до парку "Наталка" в Оболонському районі, інформує портал kyivcity.gov.ua.

У парках оновлюють благоустрій - газон, доріжки, будують дитячі та спортивні майданчики, встановлюють освітлення, облаштовують велодоріжки, а також забезпечують засоби відеоспостереження або кнопками екстреного виклику. У Куренівському та Сирецькому парках збудують фонтанні комплекси. Про це сьогодні заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв під час інспекції ремонтних робіт у Куренівському парку.

Він зауважив, що загалом протягом нинішнього року запланований капітальний ремонт 90 парків та скверів. На ці потреби місто спрямовує більше 500 млн грн.

"Ми перетворюємо парки на справжні європейські території відпочинку і комфорту. Кожен парк матиме свою особливість - новий фонтан, арт-об’єкт або ігрову зону. У Куренівському парку після реконструкції з’явиться дитяче автомобільне містечко - зі своїми доріжками, магістралями, знаками, світлофорними об’єктами", - повідомив Петро Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, місто застосовує нову ідеологію функціонування зелених зон.

"Це повинні бути сучасні, безпечні, комфортні й, безумовно, красиві місця. Ремонт триває у кожному районі столиці. Уже з кінця травня ми розпочнемо відкривати оновлені парки та сквери, на які запрошуємо киян та гостей столиці", - сказав Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що за останні 4 роки у столиці реконструювали і відремонтували 339 парків та скверів. За 2018 рік оновили 104 парки та сквери.