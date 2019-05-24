Якщо покласти ПСО на теплову генерацію, ми отримаємо зростання цін на електроенергію, - енергоексперт

Субсидування тарифів для населення на рахунок теплової генерації, запропоноване низкою експертів, призведе до безумовного зростання тарифів для всіх категорій споживачів. Про це заявив радник міністра енергетики України, екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій Чех.

"Якщо піти по шляху покладання цих обов'язків на теплову (генерацію, - ред.), що виробляє електроенергію з вугілля і природного газу, то ми отримаємо безумовне зростання цін на електроенергію. А "Енергоатом" отримає надприбуток. І замість податкових служб збере гроші, заплатить в бюджет. А потім виникне необхідність забезпечити соціалізацію, допомогу незахищеним верствам і т.д. Але по населенню це спрацює. А хто захистить бізнес після того, як ціни підвищаться? Чи стане кращою, конкурентнішою наша економіка? Ні, не стане. Ось в цьому сенс. І якщо вже так робити, то тоді не на теплову генерацію. Якщо ми хочемо робити соціалізацію загальну, то простіше, якби таким "надавачем послуг" був оператор системи передачі", - зазначив він.

За його словами, питання зараз стоїть не в формі власності, адже експерти не пропонують субсидіювати населення за рахунок державної теплової генерації в особі "Центренерго", а виключно в тарифній доцільності.

"Енергоатом" - це державна компанія, але це компанія з самою невисокою собівартістю виробництва електроенергії. І тому, а не за принципом державності, на неї покладається це спеціальне зобов'язання. А на компанію державну теплової генерації "Центренерго" таким порядком ці зобов'язання не покладаються. Тому мені здається, це не дуже коректний коментар з приводу, державна чи приватна", - підкреслив він.

Нагадаємо, питання тарифів на електроенергію для населення виникло у зв'язку з запуском нового ринку електроенергії, запланованого на 1 липня 2019 року. Умовою його старту з боку Кабінету Міністрів була соціальна складова - тарифи на електроенергію для населення не повинні вирости.

Державна компанія "Енергоатом", найбільший виробник електроенергії в країні, заявила про готовність субсидіювати населення за рахунок свого прибутку. Відповідне рішення вже підготую НКРЕКП і Кабмін.

Як повідомлялося, від своєчасного запуску ринку електроенергії залежить, чи отримає Україна макроекономічну допомогу ЄС у розмірі 500 млн євро в 2019 році.