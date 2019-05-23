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  • У Кривому Розі повідомили про мінування будинку батьків Зеленського, 5 лікарень і 9 багатоповерхівок
23 травня 2019, четвер, 20:53 27
Події 2019-05-23T22:45:02+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі повідомили про мінування будинку батьків Зеленського, 5 лікарень і 9 багатоповерхівок

У Кривому Розі повідомили про мінування будинку батьків Зеленського, 5 лікарень і 9 багатоповерхівок

Невідомий у четвер повідомив про мінування 10 багатоповерхових будинків, серед яких будинок, що входить в житловий комплекс, де проживають батьки Президента Володимира Зеленського, і 5 лікарень у Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це повідомила прес-служба Управління Національної поліції в Кривому Розі, передають Українські Новини.

Повідомлення про мінування надійшло щодо багатоповерхових будинків за адресами: Віталія Матусевича, 6 (будинок входить в житловий комплекс, де проживають батьки Зеленського); Героїв АТО, 35; проспект Миру, 33; Залізна, 8; Станіславського, 4; Книжкова, 5; Тарасова, 42; Пісочна, 38; Василя Скопенка, 28; Святогеоргіївська, 15.

Також щодо 5 медичних закладів по вул. Маршака, 7 (лікарня №7); вул. Женевська, 6Б (лікарня №9); вул. Вернадського, 141А (міська лікарня №10); вул. Володимира Великого, 33 (дитяча лікарня №4); вул. Дніпровське шосе, 41 (онкодиспансер).

Проводяться заходи щодо евакуації жителів будинків, персоналу і пацієнтів лікарень.

15 травня невідомий уже повідомляв про мінування за аналогічним адресами.

Як повідомляли Українські Новини, 30 січня невідомий повідомив про мінування 6 шкіл в Кривому Розі.

28 листопада усі супермаркети "Сільпо" в Києві були закриті через повідомлення про мінування

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