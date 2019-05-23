Активісти вимагали від ВККС дати оцінку участі судді Женеску в рейдерській схемі, – ЗМІ

Сьогодні, 23 травня, біля будівлі Вищої кваліфікаційної комісії (ВККС) України відбувся мітинг-пікет, на якому активісти вимагали при кваліфікаційному оцінюванні врахувати факти участі у рейдерській схемі судді Бабушкінського (нині Шевченківського) районного суду м. Дніпра Елеонори Женеску.

Про це повідомило інтернет-видання from-ua.com.

За словами заявника пікету, уповноваженого представника бенефіціара ТОВ "Стронг-Інвест" Олександра Спиридонова, як випливає з ситуації навколо нерухомого майна "Стронг-Інвест" у вигляді будівлі свинокомплексу агрохолдингу KSG Agro, фактично суддя Женеску входить до складу організованої групи, що сприяє своїми рішеннями рейдерським захопленням майна підприємств, і, імовірно, фізичних осіб.

Як повідомив кінцевий бенефіціар ТОВ "Стронг-Інвест" Олег Кошкін, 15 лютого 2019 року державний реєстратор Комунального підприємства (КП) "Центр реєстрації і надання послуг" Нивотрудівської сільради Дніпропетровської області Сергій Ковальов незаконно скасував держреєстрацію прав власності на нерухоме майно ТОВ "Стронг-Інвест "на користь ПАТ "Банк Камбіо". При цьому реєстратор, як з'ясувалося фіктивний, не перевірив існуючі обтяження і не переконався, що угоди кредитування та іпотеки були розірвані ще в 2014 році. Таким чином, за словами Кошкіна, своїми умисними діями "чорний" реєстратор сприяв незаконному заволодінню майном "Стронг-Інвест" і заподіяв підприємству збитків на суму 6,5 млн гривень.

Як з'ясувалося згодом, держреєстратор Ковальов насправді зареєстрований і проживає у Львівській області, а через його ключі доступ до Держреєстру речових прав на нерухоме майно отримали сторонні особи - рейдери. Сам фіктивний адміністратор нібито працює в КП "Центр реєстрації і надання послуг" Нивотрудівської сільради, що очолює директор А. Ісаченко, який раніше був засуджений за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України за умисне вбивство та відбував покарання з 2008 по 2015 рік. За даними правоохоронних органів, це КП вже давно активно використовується для рейдерських атак на бізнес і заволодіння майном підприємств.

"Показовим є також і той факт, що інтереси ПАТ "Банк Камбіо" в судах представляє відоме підприємство "Правовест", і цілком логічним є запитання, яким чином банк, юркомпанія і "чорні" реєстратори пов'язані між собою, яким чином були подані документи реєстратору", - сказав Олег Кошкін.

"Після того, як ми подали заяву про вчинення злочину до слідчого управління обласної поліції, стало відомо, що від імені Сергія Ковальова скоєно понад 10 дій, що сприяли рейдерським захопленням, - зазначив бенефіціар "Стронг-Інвест", - Згодом за скаргою "Стронг-Інвесту" реєстраційні дії під ключами доступу Ковальова були визнані незаконними та наказом Мін'юсту скасовані. Але й це не зупинило рейдерів, які тепер стали діяти через суддю Елеонору Женеску".

За словами керівника "Стронг-Інвест", для відновлення доступу "чорного" реєстратора до Держреєстру рейдери через підставну особу подали позов, задовольнивши який суддя Елеонора Женеску, по суті, розблокувала доступ до ключів фіктивного реєстратора. Суддя Женеску відома як дочка головного архітектора Луганська В'ячеслава Женеску, якого неодноразово звинувачували в пособництві бойовикам.

"У ці дні ВККС розглядає питання кваліфікаційного оцінювання судді Елеонори Женеску, - сказав Олександр Спиридонов, - Своїм пікетом ми хочемо привернути увагу комісії до фактів сприяння судді рейдерському захопленню нерухомості величезного свинокомплексу, що має важливе значення в системі вітчизняного тваринництва. Сподіваємося, що фактична змова судді з рейдерами поставить жирну крапку на її кар'єрі в системі судової влади".

Крім того, за його словами, відповідні скарги подані до Вищої ради правосуддя (ВСП) і Державного бюро розслідувань (ДБР), які зобов'язані провести належне розслідування всіх відомих на даний момент фактів.