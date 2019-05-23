Двох чиновників підозрюють у заподіянні шкоди "Укрзалізниці" в майже 40 млн гривень

Національне антикорупційне бюро повідомило 2 особам про підозру в заподіянні шкоди акціонерному товариству "Укрзалізниця" в 39,8 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці, передають Українські Новини.

"Двом колишнім чиновникам філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця" 23 травня 2019 повідомлено про підозру у заподіянні держкомпанії 39,8 млн гривень збитків. Розслідування НАБУ, що відбувалося за всебічної підтримки чинного менеджменту "Укрзалізниці", поки завершено і направлено до суду ", - сказано в ньому.

Повідомляється, що дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ( "Зловживання владою або службовим становищем") і зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Під час розслідування встановлено, що в грудні 2015 і березні 2016 філія отримала від ТОВ "Вог Аеро Джет" 30 тис. тонн дизельного палива в борг, який повинна була повернути в 1 березня 2016 або сплатити штраф у розмірі 2,27 млн ​​гривень за кожен день прострочення.

Повертати борг філія почала тільки 29 березня 2016, завершивши цей процес у травні.

Однак слідство вважає, що чиновники філії свідомо зволікали погашенням боргу, адже вже 18 березня 2016 вже мали укладений контракт на поставку дизпалива.

До того ж паливо позичила філії та сама компанія, яка виграла її конкурс з постачання, тому процес погашення міг бути досить швидким.

Однак його почали лише після незаконного збільшення ціни за контрактом, що було предметом розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" просить Раду й Кабмін виділити 7,1 млрд гривень з держбюджету.

1 квітня підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення вступило в силу.

"Укрзалізниця" втратила 5,5 млрд грн від дальніх пасажирських перевезень за 2018.