Кабмін запропонував дозволити фіксацію групи крові та згоду на посмертне донорство органів у паспорті

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді дозволити фіксувати в паспорті у формі книжки групу крові і згоду на посмертне донорство органів.

Про це йдеться в законопроекті №10311, зареєстрованому в Раді 17 травня, передають Українські Новини.

Згідно законопроекту про паспорт у формі книжечки, пропонується уряду затверджувати паспорт у формі книжечки, який буде засвідчувати особу і підтверджувати громадянство України.

В паспорт будуть вноситися відомості про групу крові і резус-фактор, згоду або незгоду на посмертне донорство анатомічних матеріалів (на сьомій, восьмій та дев'ятій сторінці), а також відомості про реєстрацію місця проживання (на одинадцятій - шістнадцятій сторінці), та інші відомості, передбачені законодавством.

Термін дії паспорта пропонується скласти для осіб у віці 16-25 років - до дня досягнення 25 років; для осіб у віці 25-45 років - до дня досягнення 45 років за умови, що до дня набрання чинності законопроекту в паспорт вклеєна в установленому порядку нова фотографія при досягненні особою 25 років, а у випадку, якщо паспорт був оформлений у період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - вклеєна фотографія при оформленні паспорта.

Для осіб старше 45 років паспорт буде діяти безстроково.

Пропонується визнавати паспорт недійсним у разі зміни зазначених у ньому даних, виявлення помилки, непридатності для подальшого використання, незаконного внесення відомостей, заяви про паспорт як втрачений або викрадений, смерті власника, закінчення терміну дії паспорта, порушення порядку оформлення, припинення громадянства або скасування рішення про його придбання,

У разі прийняття законопроект набуде чинності через 31 днів після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня 2018 Верховна Рада дозволила трансплантацію органів за умови, що донор надав на неї письмовий дозвіл.

У червні 2018 року екс-Президент Петро Порошенко підписав закон, що дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав на неї письмовий дозвіл.