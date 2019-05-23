Вартість електроенергії для населення після реформи ринку не зросте, – Кабмін

Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Про це повідомило інтернет-видання "Дзеркало тижня", посилаючись на веб-сайт уряду.

"З метою збереження ціни на електроенергію для населення Кабінет Міністрів запроваджує механізм покладання спеціальних обов'язків, які забезпечують компенсацію різниці між ринковою і регульованою цінами на електроенергію для населення", - йдеться в повідомленні Кабміну.

У Кабміні зазначили, що важливим при введенні нового ринку електроенергії є врахування соціального аспекту.

Уряд підкреслив, що чинним Законом України "Про ринок електричної енергії" передбачено, що новий ринок повинен бути введений 1 липня 2019 року та буде функціонувати у відповідності зі стандартами Європейського Союзу (ЄС).

"Закон про його введення розроблений спільно з міжнародними партнерами і прийнятий парламентом. На сьогодні юридичних підстав для відстрочки запуску нового ринку електричної енергії не існує", - зазначив Кабмін.

У свою чергу, Міністерство енергетики та вугільної промисловості виконало всі заходи і розробило нормативно-правові акти вторинного законодавства у відповідності з законом. Проведено низку зустрічей та нарад, зокрема, в комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Міненерговугілля, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і Раді Оптового ринку електричної енергії.