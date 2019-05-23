У Чернівцях віруючі УПЦ вийшли на хресну ходу і молитовне стояння біля обладміністрації

Сьогодні, 23 травня, в Чернівецько-Буковинській єпархії Української православної церкви (УПЦ) відбулися загальноєпархіальна хресна хода та молитовне стояння на захист прав православних буковинців і проти беззаконних дій виконуючого обов'язки голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) Михайла Павлюка, який примусово переводить парафії УПЦ до нової структури Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомив Центр інформації УПЦ на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Результатом бесіди чиновника з ієрархами і духовенством єпархії стало оформлене звернення та обіцянка Павлюка створити робочу групу з вивчення і виправлення конфліктних ситуацій.

Тисячі православних буковинців пройшли молитовною ходою від Кафедрального собору Чернівців до будівлі обласної державної адміністрації. Хресний хід очолив митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, єпископ Банченський Лонгин і духовенство єпархії.

Після того, як хресний хід зупинився перед стінами установи, митрополит Мелетій звернувся до пастви зі словом, в якому озвучив вимоги, з якими віруючі УПЦ звертаються до можновладців.

"Ми хочемо, щоб не ігнорували наші конституційні права, не захоплювали наші храми, не порушувався міжконфесійний мир у краї, в якому ми жили всі роки, до моменту втручання влади до церковних справ і створення так званої ПЦУ. Ми не виступаємо проти новоствореної структури, ми проти того, щоб вони забирали наші храми, щоб чиновники перереєстрували наші статути без нашого відома і згоди. Ми вимагаємо від влади почути нас, тому що ми українці та маємо конституційне право на вільне сповідування своєї віри", - зазначив керуючий єпархією.

Ієрархи і духовенство захоплених храмів також провели зустріч з в.о. голови Чернівецької ОДА Михайлом Павлюком. За інформацією з єпархії, переговори проходили в складній обстановці. До своїх виборців - віруючих УПЦ - вийти чиновник відмовлявся і свою позицію щодо релігійної ситуації змінювати не хотів.

Митрополит Мелетій після зустрічі повідомив, що хоча дискусія і була складною і гострою, однак "здається, спільний знаменник змогли знайти".

"Михайло Вікторович побачив, що рішення щодо парафій не до кінця було опрацьовано і запевнив, що ситуація буде виправлятися, - сказав владика. - Буде проводитися певна робота в цьому напрямку. Думаю, що словам губернатора можна вірити. Його щирість є запорукою того, що можна сподіватися на заспокоєння ситуації в релігійному житті в регіоні".

Михайло Павлюк привітав присутніх словами "Христос Воскрес!" і попросив вибачення. "У мене не було мети вас образити або принизити, - сказав він і продовжив, - я хочу почути вас і, як християнин, якщо я когось образив, кажу - вибачте мені". У відповідь йому православні буковинці сказали "Бог простить!" і попросили виправлятися справами.

Павлюк розповів, що за результатами бесіди було оформлено звернення, буде посилена робоча група та всі конфліктні ситуації будуть детально розглянуті.

Однак ані самі віруючі, ані священство особливих надій на те, що ситуація кардинально зміниться, не має. Молитовні стояння в храмах і біля Чернівецької ОДА триває.

Крім того, планується звернути увагу на релігійну ситуацію на Буковині Президента України Володимира Зеленського та міжнародних правозахисних співтовариств.