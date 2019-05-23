підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 16:51 4
Політика 2019-05-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
Біля 20% буковинських підприємств оснащені засобами дистанційної передачі даних

Біля 20% буковинських підприємств оснащені засобами дистанційної передачі даних

Чернівцігаз. Фото: cv.104.ua
Чернівцігаз. Фото: cv.104.ua

Лише 21,4% непобутових споживачів облаштувати комерційні вузли обліку модемами зв’язку. Їх наявність необхідна для забезпечення точного прогнозування обсягів споживання газу в Чернівецькій області. Однак, значна частина підприємств продовжує надавати інформацію про споживання газу в телефонному режимі.

Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідне для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до Оператора ГРМ. Це необхідно для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року.

Тільки 113 з 529 промислових споживачів Чернівецької області встановили на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних. Вимога їх встановлення міститься в Кодексі газорозподільних систем.

"Зараз наші фахівці різними способами – телефоном, електронною поштою, смс-повідомленнями чи Viber, зводять споживання газу непобутових споживачів, зв’язок з якими, досить часто просто відсутній. Це ускладнює процес внесення даних та зведення балансу газу. До того ж, відсутність даних чи некоректність наданої інформації, може призвести до накладення  штрафних санкцій споживачам", - повідомив головний метролог "Чернівцігазу" Володимир Аронець.

Про важливість встановлення приладів дистанційної передачі даних неодноразово наголошувало і НКРЕКП. Минулого року Регулятор надав підприємствам чергову відстрочку до 1 травня поточного року під надання безвідкличного гарантійного листа. Проте 416 юридичних осіб зволікають з встановленням необхідного обладнання.

Технічне завдання та консультації щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрах обслуговування клієнтів або в Контакт-центрі ПАТ "Чернівцігаз". Вимоги до обладнання та зразки документів є на сайті компанії. Юридичні особи можуть придбати прилади дистанційної передачі даних у цілої низки постачальників на ринку.

Власники комерційних вузлів обліку з лічильниками типорозмірів від G-1,6 до G 6 та річним обсягом обліку природного газу яких менше ніж 10 тис. м куб. постановою НКРЕКП № 750 від 17.05.2019 року звільнені від встановлення модемного зв'язку на вузли обліку газу.

Більше новин про: Чернівцігаз

Архів
Новини
В аеропорту "Київ" відкрився оновлений термінал А 17:51
Для виконання плану закачування газу "Нафтогазу" потрібен $1 млрд 17:50
У Чернівцях віруючі УПЦ вийшли на хресну ходу і молитовне стояння біля обладміністрації 17:35
Портнов просить ДБР відкрити справу про відмивання Порошенком коштів через офшори 17:35
Зеленський запропонував придумати стартап "без рамок" для Адміністрації Президента 17:31
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok