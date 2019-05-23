Велика палата Верховного Суду перенесла на червень розгляд справи по захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum"

Велика палата Верховного Суду перенесла на червень розгляд справи по захисту "Фармаком" права на марку "Корвал

Велика Палата Верховного Суду перенесла орієнтовно на червень засідання, на якому буде розглянуто звернення великого виробника лікарських препаратів компанії "Фармак" про визнання добре відомою маркою "Корвалол Corvalolum".

Про це сторонам перед судовим засіданням 21 травня повідомив судовий розпорядник Верховного суду, передають Українські Новини.

За його словами, новообрані до складу Великої палати Верховного Суду судді не встигли ознайомитися з запланованими на 21 травня справами, таким чином, розгляд справи про визнання добре відомою маркою "Корвалол Corvalolum" переноситься орієнтовно на червень.

Як повідомляли Українські Новини, Велика палата Верховного Суду 21 травня планувала розглянути справу по захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся в суд з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол - Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Дане рішення було оскаржене фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційної господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки і "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

На початку березня 2019 року "Фармак" відсвяткував 60-річчя з дня першого випуску лікарського препарату "Корвалол".

Продукція компанії «Фармак» експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 19 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.

Компанія Farmak Group N. V. (Нідерланди) володіє 67,99% акцій компанії "Фармак".