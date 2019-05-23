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  • Звільнення Голови Нацради по телебаченню Артеменка і призначення Горковенка має неврегульовану легітимність, - Герасим'юк
23 травня 2019, четвер, 15:16 9
ЗМІ 2019-05-23T15:45:01+03:00
Українські Новини
Звільнення Голови Нацради по телебаченню Артеменка і призначення Горковенка має неврегульовану легітимність, -

Звільнення Голови Нацради по телебаченню Артеменка і призначення Горковенка має неврегульовану легітимність, - Герасим'юк

Виконуюча обов'язки голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявляє, що звільнення голови Нацради Юрія Артеменка і призначення членом національної ради Володимира Горковенко має неврегульовану легітимність.

Про це вона сказала Українським Новинам в ході громадської дискусії "Чого очікувати від Нацради з питань ТБ і радіо із завершенням президентських виборів-2019" в прес-центра Національної спілки журналістів України.

"На мою думку, це звільнення має неврегульовану легітимність, оскільки Артеменко повинен бути звільнений за рішенням Нацради, а потім Президент (Петро Порошенко) повинен був видати указ. Тобто якщо б він (Артеменко) прийшов в четвер нормально на засідання і подав свою заяву (звільнення) за власним бажанням і ми проголосували, Президент мав би право його поміняти. І ніхто не міг би оскаржити призначення крім нового Президента і фігурантів справи Горковенка, Артеменка", - сказала Герасим'юк.

За її словами, Артеменко був звільнений указом Президента Порошенко, що створює певну юридичну колізію.

"У законі про Нацраду у пункті дострокового завершення повноважень йдеться, що Президент може звільнити члена Нацради указом лише в тому випадку, коли той не підписав річний звіт, а він підписав. Значить Артеменко міг бути звільнений лише рішенням Нацради", - зазначила в. о. голови Нацради.

При цьому вона додала, що в разі оскарження зазначеної кадрової ротації новим Президентом (Володимиром Зеленським) всі рішення Нацради, прийняті його поточним складом, можуть бути оскаржені кожним з ліцензіатів.

Герасим'юк також повідомила, що звернулася за роз'ясненнями з приводу зазначеної колізії у Верховну Раду.

Як повідомляли Українські Новини, 4 травня Артеменко подав у відставку.

У той же день Президент Петро Порошенко призначив Горковенко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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