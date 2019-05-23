Уряд Гройсмана тримає курс гривні за рахунок нарощування боргу

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – боргові папери уряду, які він випускає для залучення додаткових грошей. Зазвичай урядові облігації випускають для модернізації і створення нової інфраструктури. Але у випадку України – уряд залучає додаткові гроші для погашення попередніх боргів.

Про це повідомило інтерент-видання "Бізнес Цензор".

В умовах відсутності траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) та надходжень від інших стратегічних кредиторів, гроші від проданих ОВДП уряд направляє на погашення попередніх боргів і фінансування бюджету.

В цілому, в 2019 році Україні потрібно повернути 15,7 млрд доларів зовнішніх боргів: 5,6 млрд доларів – в першому кварталі, 4,3 млрд доларів – у другому, 3,6 млрд доларів - у третьому та 3,9 млрд доларів – в четвертому.

"У травні ми погасили 2,7 млрд доларів. Хтось це відчув? Ні! Ситуація контролюється. Щомісяця ми виплачували борги - це серйозні виклики", - заявив напередодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Окрім погашення рекордної суми боргу, уряду потрібно знаходити додаткові кошти на фінансування дефіциту бюджету.

Так, через падіння надходження імпортного і внутрішнього податку на додану вартість (обсяги імпорту і обсяги промвиробництва знижуються), контрабанду, зниження виробництва підакцизних товарів і невиконання плану приватизації, недонадходження запланованих обсягів до держбюджету в першому кварталі 2019 року становили 35 млрд гривень, або 10,8%, йдеться в повідомленні Рахункової палати України.

Активна скупка нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики з високою дохідністю здатна позитивно впливати на курс гривні лише в короткостроковій перспективі. Це ілюзія стабільності на короткий час. Її ціна: збільшення державного боргу і відкладена на недалеке майбутнє девальвація гривні.

Як це працює? Щоб іноземній компанії придбати українські ОВДП, їй потрібно завести в Україну валюту, продати її на міжбанку і вже за гривню придбати боргові папери Уряду.

В цей момент міжбанківський ринок наповнюється додатковим обсягом валюти, її пропозиція зростає, перевищуючи попит, відповідно курс гривні укріплюється.

Тобто, випускаючи на ринок ОВДП з надвисокою дохідністю і залучаючи валюту іноземних спекулянтів, Уряд укріплює гривню, закриває діри в бюджеті і створює ілюзію стабільності.

До росту економіки такі процеси не мають жодного і відношення.

В майбутньому, коли настане момент погашати високодохідні ОВДП, на ринку відбудуться зворотні процеси: нерезиденти обмінюватимуть на валюту великі обсяги гривні, яку вони отримають від продажу ОВДП, і виводитимуть за кордон капітали.

Відповідно, на ринку різко зростає попит на валюту і гривня девальвує. Так сталося влітку минулого року, коли інвестори виходили з ОВДП, які вони придбали на початку 2018 року. Процес девальвації в 2018 році яскраво видно на цьому графіку.

Джерело: hryvna.today

Окрім того, для погашення боргу перед власниками ОВДП уряду потрібно буде знайти додаткові обсяги гривні. Попередні рази гроші для погашення ОВДП уряд позичав, розміщуючи нові папери.