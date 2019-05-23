підписатися на розсилку
26 26.4
28.85 29.5
˟
23 травня 2019, четвер, 14:45 374
Економіка 2019-05-23T16:00:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк незаконно почав процедуру ліквідації банку "Фінансова ініціатива"

Нацбанк незаконно почав процедуру ліквідації банку "Фінансова ініціатива"

Таку заяву зробив власник банку Олег Бахматюк через свою прес-службу, сама заява потрапила в редакцію "Ділова столиця".

В заяві наголошують, що Національний банк пішов на порушення чинного законодавства, розпочавши ліквідацію банку "Фінансова ініціатива". У справі цього банку вже є рішення Окружного адміністративного суду м.Києва, у справі 826/11415/16 і воно набрало законної сили після його перегляду Шостим апеляційним адміністративним судом 17 квітня 2019. Порушення справи про ліквідацію банку, відтак, є грубим порушенням чинного законодавства.

В заяві висловили думку, що Нацбанк пішов на такі дії як відповідь на гучні заяви Олега Бахматюка про економічну політику НБУ, яка призвела до стагнації банківського сектору країни. Також заявлено тезу: "Люди, які на сьогоднішній день керують Національним банком, абсолютно не є самостійними, і ними досі керує Валерія Гонтарева, незважаючи на втечу до Лондона. Про упередженість Валерії Гонтарєвої, окрім усього іншого, говорить хоча б той факт, що єдиний суд, який стосувався знищення банків, що вона особисто відвідала - це був суд щодо банку "Фінансова ініціатива". Інші суди Валерія Гонтарєва ігнорувала".

Також прес-служба Бахматюка висловила стурбованість, що в Україні "досі не дано політичної і юридичної оцінки роботи Нацбанку, яка де-факто привела до повної відсутності кредитування реального сектору економіки і унеможливлення появи точок зростання". Разом із тим, висловлено впевненість, що діям Нацбанку та чиновників буде дана історична оцінка. "Але люди, які керують Національним банком, мають чітко усвідомити, що ера їхньої безкарності пройшла.  І якщо прикриватись зовнішніми інвесторами чи національними інтересами – все одно правда має право на життя".

В прес-службі заявляють, що впевнені в доведенні до банкрутства банку "Фінансова ініціатива" "чисто з примхи і бажання його знищити". Висловили впевненість, що такі дії - це приклад недолугості і невміння провести нормальні переговори,  а такі наміри Олег Бахматюк завжди декларував.

Разом із тим, в заяві висловили сподівання, що рішення Нацбанку щодо ліквідації банку "Фінансова ініціатива" буде оцінений правоохоронними органами. І що також будуть оцінені всі інші кроки, що були перед тим зроблені Валерією Гонтаревою і правлінням НБУ стосовно ліквідації банків в 2015 році.

В заяві йдеться, що Олег Бахматюк буде звертатись до суду, бо вважає рішення незаконним і робить це також для відновлення справедливості і покарання винних згідно закону.

Більше новин про: Олег Бахматюк Бахматюк Ukrlandfarming Укрлендфармінг Банк Фінансова ініціатива

Архів
Новини
Велика палата Верховного Суду перенесла на червень розгляд справи по захисту "Фармаком" права на марку "Корвалол Corvalolum" 16:08
Арсеній Яценюк
Суд продовжив розслідування справи про "втручання в роботу Яценюка" 15:57
У 1 кварталі Vodafone збільшив прибуток на 16% 15:46
Зеленський заявив, що його команда хоче зробити "країну в смартфоні" 15:37
Звільнення Голови Нацради по телебаченню Артеменка і призначення Горковенка має неврегульовану легітимність, - Герасим'юк 15:16
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський осоромився - допустив помилку в указі у власному прізвищі 11:47
В ЄС ввели остаточну заборону на одноразовий пластик 09:26
Сьогодні день Миколая Чудотворця: народні традиції і прикмети святкування 06:00
"Енергоатом" наполягає на своєчасній реалізації реформи ринку, - Сергій Бєдін 11:47
більше новин
Місія МВФ скорочує графік роботи в Україні і не переглядатиме програму співпраці 09:45
Зеленський призначив друга дитинства Баканова першим заступником голови СБУ 12:40
Рада відмовилася розглядати зміни до закону про вибори 14:21
По проваленому Радою закону Зеленського про вибори його партія повинна була отримати одноосібну більшість 20:13 Інфографіка
Указ про розпуск Ради і дострокові вибори набув чинності 08:42 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok