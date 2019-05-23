"Нацкорпус" і "Нацдружины" борються проти контрабанди аміаку з Росії

Представники політичної партії "Національний корпус" і громадської організації "Національні дружини" впритул зайнялися проблемою контрабанди аміаку з Російської Федерації (РФ). Заведено кримінальне провадження, в якому за попередніми даними, головними фігурантами є представники Адміністрації Президента України.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Нацкорпуса" у соціальній мережі Facebook.

"Нацкорпус" та "Нацдружини" відвідали всі офіси та роздаткові станції Державного підприємства (ДП) "Укрхімтрансаміак" у Миколаєві, Херсоні, Одесі, Дніпрі. Мета відвідувань полягала в зборі максимальної кількості інформації щодо незаконного збагачення співробітників Адміністрації Президента через контрабанду російського аміаку.

Націоналісти стверджують, що до контрабанди безпосередньо причетні: Володимир Бобков, Валентин Шліхта, Дмитро Бабченко, Олександр Грановський та Ігор Кононенко.

Рішення провести рейд, за твердженням "Нацкорпуса" і "Нацдружин", було обумовлено недавньою ситуацією, коли під час одного з рейдів на нічному вантаженні була затримана фура. Активісти роблять акцент на тому, що нічні вантаження наражають на небезпеку людей, що живуть уздовж маршруту руху аміаковоза і навколо роздавальної лінії. Зазначимо, що згідно із законодавством України, перевозити або вантажити небезпечні вантажі, яким є аміак, в нічний час категорично заборонено.

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"Нацкорпус" зазначив, що всупереч хорошій доказовій базі та розпочату кримінальну справу по фурі (ЕРДР №12018150000000449), на даний момент активісти не можуть протидіяти незаконному навантаженню і транспортуванню аміаку в нічний час доби. Але водночас варто зазначити, що діяльність Нацкорпусу вже приносить свої плоди, зокрема, під час рейдів практично повністю зупинилася незаконна діяльність з контрабанди, а відвантаження відбуваються в малій кількості.

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"Нацкорпус" стверджує, що під час проведення рейду, один з керівників філії ДП "Укрхімтрансаміак" погрожував активістам. За словами цього керівника, на території його підприємства знаходяться представники СБУ, які зможуть фізично "заспокоїти незгодних". Однак багатогодинне очікування співробітників СБУ ні до чого не призвело.

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Націоналісти стверджують, що не дадуть винуватцям звести справу до нуля. Активісти твердо переконані, що надалі зможуть ще ретельніше стежити та боротися з даною проблемою. Зокрема, "Нацкорпус" вимагає закликати до відповіді представників СБУ і митників, які закривали очі на обкрадання України та не намагалися протидіяти небезпечної для громадян країни справи.

Нагадаємо, що контрабанда аміаку з РФ ймовірно почалася з 2014 року, коли у зв'язку з початком АТО були введені перші санкції проти РФ. Тоді, мито на російський аміак стало вкрай високим. "Укрхімтрансаміак" підозрюється в активному транспортуванні аміаку по трубі "Тольятті - Південне". У підприємства уздовж труби є кілька роздавальних станцій, 3 з яких знаходяться в Миколаївській області.

Деякі представники команди Петра Порошенка прийшовши до влади, за запевненнями "Нацкорпусу", прийняли "корупційну естафету" колишнього "керівництва" країни. Згідно зі свідченнями націоналістів, команда Порошенка робить офіційну закупівлю кількох сотень тонн аміаку, які за документами вивозять з роздавальних станцій десятки тисяч тонн, не сплачуючи мита державі.