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23 травня 2019, четвер, 13:59 370
Економіка 2019-05-23T13:59:02+03:00
Українські Новини
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії

Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський не виключає можливість відкликання законопроекту N 10318 про відтермінування нового ринку електроенергії. Головна умова - Уряд має взяти відповідальність на себе. Про це він заявив в рамках Форуму з енергетичної безпеки України.

"Верховна Рада прийняла законопроект два роки тому про ринок електричної енергії. В законопроекті є чітко розписані зобов’язання всіх органів виконавчої влади і всіх ключових стейкхолдерів з точки зору того, що потрібно було зробити. Сьогодні, якщо уряд або Міністерство енергетики готові взяти відповідальність, і вони переконані, що ринок можна запускати з 1 липня, будь ласка, вони можуть сказати: друзі, ми переконані, що ринок можна запускати з 1 липня. Ми беремо на себе відповідальність. Ми з Л.Підлісецьким можемо і відізвати цей законопроект".

Як повідомлялося, вчора 22 травня Кабмін прийняли всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії.  "Йдеться про покладання спеціальних зобов'язань на "Енергоатом", "Укргідроенерго" і частково на "Укренерго", про порядок проведення аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей і інші", - розповіли в Уряді.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ринок електроенергії має запуститися з 1 липня. Глава Уряду вважає, що при введенні нового ринку електроенергії має бути врахований соціальний аспект.

"Для мене ж дуже важливо, щоб будь-які новації не призвели до підвищення цін на електроенергію для людей", - сказав Гройсман.  Саме для цього, по аналогії з Францією, на енергоринку якої такж велика частка атомної енергії, на державні генерації ("Енергоатом"  та "Укргідроенерго") накладаються спецзобов'язання (PSO).

Як повідомлялося, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, який запровадить в України Третій енергетичний пакет ЄС. Від своєчасного запуску залежить, чи отримає країна 500 млн евро макроекономічної допомоги від ЄС та подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.

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