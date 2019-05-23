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23 травня 2019, четвер, 13:31 367
Вибори 2019-05-23T14:15:01+03:00
Українські Новини
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах

Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах

Створення політичної сили, яка об'єднає регіональних і місцевих лідерів, доцільне в нинішніх політичних умовах та сприятиме поглибленню процесів децентралізації. Про це заявив президент Української асоціації місцевого самоврядування, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, коментуючи ініціативу мерів Харкова та Одеси про об'єднання зусиль для участі у позачергових виборах до Верховної ради, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, на думку Чернова, метою об'єднання регіональних лідерів в політичну партію має бути завершення реформи децентралізації влади в Україні.

"Я підтримую ідею і людей, які виступають за розвиток регіонів, поглиблення реформи децентралізації та посилення місцевого самоврядування. Останнім часом реформа дещо пригальмувала, сьогодні існує небезпека, що процес може бути заморожений. Тому є необхідність об'єднатися, щоб зберегти курс на децентралізацію і ті досягнення, якими Україна може пишатися", - сказав голова Харківської облради.

Відзначимо, на думку експертів, представництво регіональних еліт у Верховній раді з урахуванням процесу децентралізації має бути посилене. Як заявив політолог Андрій Золотарьов, проект з участю авторитетних мерів має всі шанси подолати не тільки 3%, а і 5% бар'єр і бути представленими в парламенті.

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