Кличко звільнив керівників департаменту соцполітики КМДА за фінансові порушення

Мер Києва Віталій Кличко звільнив директора дерпартаменту соціальної політики КМДА та доручив звільнити директора тендерного комітету цього департаменту і керівників структурних підрозділів, причетних до порушень законодавства. Про це пише прес-служба Кличка.\r\nТаке рішення ухвалене після проведення перевірки фінансово-господарської діяльності департаменту. Зокрема, і на підставі інформації, оприлюдненої в деяких ЗМІ та за зверненнями підприємців.\r\nПід час перевірки, здійсненої департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, встановлені порушення, зокрема, тендерного законодавства, ігнорування принципів відкритості та прозорості, нехтування економією та ефективністю в роботі департаменту соціальної політики.\r\nМатеріали аудиторської перевірки спрямовані до правоохоронних органів для відповідного реагування.\r\n"Кожен чиновник повинен розуміти, що прийшов працювати на громаду, а не на власну кишеню. І, відзначу, перевірка ефективності використання бюджетних коштів триває і в інших департаментах", - відзначив Віталій Кличко.