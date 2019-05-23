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  • Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр
23 травня 2019, четвер, 12:35 376
Економіка 2019-05-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить і

Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр

Екс-міністр енергетики Іван Плачков розкритикував пропозицію ряду експертів про необхідно покласти функцію субсидування тарифів для населення на енергокомпанію. Про це він заявив, коментуючи пропозицію про покладення функцій PSO на приватні компанії.

"Ні, це неправильно (покладати субсидування населення на приватні компанії, - ред.). Тоді немає сенсу вводити ринок. Якщо немає політичної волі встановити економічно обґрунтовані тарифи, то єдиний можливий шлях - через "Енергоатом" при умові не ущемлення його фінансового стану. Інші компанії не повинні в цьому брати участь, інакше руйнується вся логіка нового енергоринку", - зазначив він.

На думку експерта, в цілому логіка перехресного субсидування суперечить ринковим відносинам.

"Я взагалі негативно це оцінюю, компенсувати тариф для населення компанії не повинні, населення має сплачувати економічно обґрунтовані тарифи, тому що тарифи на е/е не переглядаються багато років, необхідно приймати рішення робити економічно обґрунтованими тарифи і ніякої компенсації не повинно бути", - заявив Плачков .

Нагадаємо, представник Президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що необхідно покласти зобов'язання щодо отримання субсидій населення на приватні енергокомпанії. При цьому Глава Першої енергетичної асоціації і глава номінаційної комісії з відбору членів НКРЕКП Василь Котко назвав такі заяви "популістськими фантазіями". За його словами, істотне зростання ціни на електроенергію після вступу в силу енергоринку з липня 2019 року прогнозується тільки у двох компаній - "Енергоатому" і "Укргідроенерго", тому рішення уряду компенсувати тарифи населенню за рахунок "Енергоатому" буде оптимальним.

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