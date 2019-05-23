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23 травня 2019, четвер, 11:51 365
Економіка 2019-05-23T12:30:01+03:00
Українські Новини
Механізм субсидування тарифів населенню повинен бути покладений на держкомпанії за аналогією з ринком газу, -

Механізм субсидування тарифів населенню повинен бути покладений на держкомпанії за аналогією з ринком газу, - експерт

Уряд, Міненерго, і НКРЕКП погодили механізм компенсації шляхом покладання спеціальних обов'язків на державні компанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" за аналогією з ринком газу, що є правильним і логічним рішенням. Таку думку висловив на своїй сторінці в мережі Facebook експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

"Логіка такого рішення - за аналогією з ринком газу. Як там діє механізм PSO? Є державна компанія "Укргазвидобування", яка постачає населенню газ через державну компанію "Нафтогаз України" за спеціальною ціною. На червень така ціна становить трохи більше 8,6 тис грн за 1 тис куб. м. За великим рахунком, мова йде про субсидії, які держава, бюджет виділяють для покриття різниці між ринковою ціною на енергоресурс і встановленим тарифом, наприклад, на газ або електроенергію", - зазначив Юрій Корольчук.

За його словами, немає в світі такої практики, коли не державні, а приватні компанії, які видобувають газ, поставляли газ населенню за механізмом PSO. Думка експертів, які стверджують, що спецозобов‘язання  можуть бути покладені і на приватних учасників ринку, експерт назвав дивною і нелогічною.

"Дивні і подвійні стандарти - на ринку газу у нас виключно державні компанії постачають газ по PSO, а на оптовому ринку електричної енергії нехай і приватні компанії несуть спеціальні зобов'язання. Наскільки мені відомо позиція всіх міжнародних партнерів полягає в тому, що механізм PSO на оптовому ринку електричної енергії має поширюватися тільки на державні компанії по на ринку газу", - вважає Юрій Корольчук.

Експерт упевнений: пропозиції і заяви про необхідність перекладення PSO на приватні компанії при постачанні електроенергії схожі на банальну дрібну провокацію і спробу "вставити палки" в реформу ринку електроенергії.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України з метою забезпечення суспільних інтересів в умовах функціонування нового оптового ринку електроенергії пропонує покласти на НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" спеціальні зобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е для потреб населення на період до 31 грудня 2020 року.

Як раніше повідомлялося, президент Першої Енергетичної асоціації України Василь Котко підтримав пропозицію уряду покласти компенсацію тарифів на електроенергію на "Енергоатом".

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